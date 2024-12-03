РЖД предложили обсудить запрет алкоголя в поездах

Tекст: Ольга Иванова

Колесников заявил о необходимости обсуждения запрета на распитие алкоголя в поездах дальнего следования, сообщает РИА «Новости». Такое заявление он сделал в контексте предложения группы депутатов и сенаторов о запрете алкоголя на транспорте, включая самолеты, суда дальнего плавания и поезда.

Колесников отметил, что вопрос об ограничениях нуждается в диалоге с экспертами. Он подчеркнул, что важно услышать разные мнения, прежде чем принимать окончательное решение. «Любой вопрос заслуживает дискуссии», – добавил он, отвечая на вопрос о целесообразности введения такого запрета.

По его мнению, перед принятием решения следует ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у законодателей. Он также указал на то, что принятие решения может быть вариативным, что предполагает различные пути решения проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов сообщил о планах увеличить глубину продаж билетов на поезда до 180 дней, чтобы пассажиры могли заранее планировать свои поездки.