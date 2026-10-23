Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.4 комментария
Петербургский аэропорт Пулково принял 25 направлявшихся в Москву рейсов
Петербургская воздушная гавань Пулково выступила в качестве запасного аэродрома для московского авиаузла.
Пулково обслуживает перенаправленные из столицы самолеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы».
«Аэропорт уже принял 25 рейсов», – сообщили в пресс-службе оператора петербургской авиагавани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В воскресенье петербургский аэропорт задержал более 50 рейсов после атаки беспилотника. Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила об обслуживании свыше 110 самолетов после отмены ограничений.