Песков: ФРГ не запрашивала телефонного разговора между Шольцем и Путиным, сообщил Песков

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с декабря 2022 года никаких непубличных контактов между лидерами не происходило, передает ТАСС.

Ранее германские СМИ утверждали, что Берлин собирается связаться с Путиным в преддверии саммита Группы 20, запланированного в ноябре. Однако, по словам Пескова, таких запросов не поступало. «Нет, не запрашивал», – ответил он на вопрос о просьбах на разговор.

Песков также подчеркнул, что отношения между Россией и Германией сведены к нулевому состоянию по инициативе Берлина. «Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе», – сказал он.

Песков добавил, что, несмотря на инициативу европейских столиц, включая Берлин, президент Путин всегда оставался открытым для диалога. «Это была инициатива Берлина, как и в других европейских столицах. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога абсолютно», – отметил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов. Кроме того, Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции с участием России для мирного урегулирования украинского конфликта. В то же время, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) под руководством Шольца победила на земельных выборах в Бранденбурге, получив 30,9% голосов, что укрепило его политические позиции внутри страны.