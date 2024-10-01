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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    18 комментариев
    1 октября 2024, 13:53 • Новости дня

    Стало известно о планах Шольца обсудить с Путиным ситуацию перед G20

    Die Zeit: Шольц планировал провести разговор с Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с президентом России Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, чтобы обсудить ключевые вопросы международной повестки, пишет газета Die Zeit.

    По данным источников, в ближайшие недели Шольц собирался провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить актуальные международные темы и возможные пути их решения, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что канцлером еще не был официально запрошен разговор, однако в его окружении активно обсуждалась возможность его организации.

    Отмечается, что в случае успешного проведения переговоров Шольц станет первым за полтора года лидером западных стран, который свяжется с Путиным напрямую.

    Напомним, с начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему у Шольца сдают нервы.

    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    1 октября 2024, 13:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


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    30 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    Ка-52М уничтожили военную технику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи вертолетов Ка-52М успешно ликвидировали личный состав и бронетехнику украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Атака была проведена с использованием авиационных ракет по разведанным целям противника, сообщило ведомство, передает ТАСС. После выполнения удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на базу.

    Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были успешно уничтожены, отметили в Минобороны.

    Ранее Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области.

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    30 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    На журналистов телеканала «360» совершено нападение в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные напали на журналистов телеканала «360», инцидент произошел в понедельник на территории Битцевского леса в Москве.

    Журналиста Александра Молочко избили, когда тот выполнял редакционное задание, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    По данным «360», после обращения директора департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Ивана Мельникова СК возбудил по факту нападения уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в уголовном праве России».

    В апреле СК возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в связи с нападением на съемочную группу федерального телеканала в Московской области.

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    30 сентября 2024, 14:39 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек

    «360»: В Москве в районе Царицыно в ДТП с автобусом и «Газелью» пострадали 11 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автобуса с «Газелью» на Каспийской улице в районе Царицыно в Москве пострадали 11 человек, включая двоих детей.

    В основном пострадавшие получили травмы лица, передает канал «360» со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, на место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

    «У девушки перелом носа и выбиты передние зубы. У ребенка ушибы», – рассказал он. Кроме того, в результате аварии произошел разлив топлива.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек.

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    30 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс, которые касаются оплаты неиспользованных отгулов и возможности присоединения их к основному отпуску при увольнении.

    Теперь сотрудникам необходимо использовать неиспользованный отгул в течение одного года с момента его возникновения, передает РИА «Новости». Закон также позволяет работникам присоединить такие дни к основному отпуску.

    Если на момент увольнения у работника остались неиспользованные дни, работодатель обязан выплатить разницу между полной оплатой работы в выходной и фактически произведенной оплатой.

    Напомним, ранее Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения.

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    30 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Кабмин внес в Госдуму законопроект об изменении МРОТ

    Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 22,4 тыс. рублей в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 22,4 тыс. рублей с начала 2025 года.

    Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы, передает ТАСС. «Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», – следует из законопроекта.

    На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил, что вначале 2025 года ожидается увеличение МРОТ до 22 тыс. 440 рублей.

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    1 октября 2024, 00:04 • Новости дня
    Москва подтвердила партнерство с Пакистаном

    Посол Альберт Хорев назвал Россию надежным торговым и инвестиционным партнером Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия подтвердила свою надежность как торгового и инвестиционного партнера Пакистана, заявив о возможности взаимовыгодного сотрудничества, сообщил посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев.

    Россия является надежным партнером для Пакистана в области торговли и инвестиций, сообщает ТАСС. Посол РФ в Исламабаде Альберт Хорев подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. На брифинге по ситуации вокруг Украины он отметил, что Россия предоставляет Пакистану возможности для равноправного сотрудничества.

    По словам Альберта Хорева, скорейшее завершение конфликта на Украине путем переговоров будет выгодно не только для России и Украины, но и для стран глобального Юга, включая Пакистан. Дипломат заявил: «Россия – надежный торговый и инвестиционный партнер, предоставляющий возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном».

    Посол также указал на то, что отмена незаконных западных санкций на перевозки российской продукции значительно укрепила бы энергетическую и продовольственную безопасность Пакистана. Это позволило бы усилить экономические связи между Россией и Пакистаном и создать новые перспективы для развития.

    Ранее российский посол в Пакистане рассказал об атаке на дипломатический кортеж. Машина Хорева находилась рядом с эпицентром взрыва в округе Сват.

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    30 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их подвиг

    Актер Стеклов: Донбасс и Новороссия все эти годы демонстрируют небывалую выдержку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Донбасса и Новороссии совершили невероятный подвиг. Не сломившись под натиском противника, они сделали свой выбор в пользу России, чем духовно обогатили всю страну, сказал газете ВЗГЛЯД актер Владимир Стеклов. Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.

    «Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало восстановлением исторической справедливости. Это важная и по-настоящему масштабная веха, необходимость приближения которой ощущали многие граждане», – сказал Владимир Стеклов, народный артист России, на праздничном концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади.

    «При этом жители новых регионов являются настоящими героями. Они выстояли перед невзгодами судьбы. Даже в тяжелые постмайданные годы люди, родившиеся здесь, держались изо всех сил под натиском противника. Они сумели выстоять несмотря ни на что, и в этом их безусловный подвиг», – отмечает он.

    «Еще в первые годы после 2014-го я для себя решил – Россия начинается с Донбасса. Все это время люди демонстрировали небывалую выдержку. Поэтому с вхождением регионов в состав нашей страны мы все обогатились и в духовном плане. Их героизм закалил нас самих», – акцентирует собеседник.

    «И мы не должны забывать об этом. Всем россиянам важно сплотиться и работать на благо того, чтобы наша Родина стала лидирующей по многим направлениям. Не только в области экономики, но и в культурной, духовной сфере. Нам необходимо работать, засучив рукава, бросить усилия на восстановление и развитие в том числе новых территорий», – заключил Стеклов.

    Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

    Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.

    В честь праздника по всей стране проходят сотни памятных мероприятий. На Красной площади в понедельник вечером прошел праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!».

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    30 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВЦИОМ: Россияне стали намного равнодушнее к футболу

    ВЦИОМ: Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интерес к футболу среди россиян значительно снизился, а число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что процент россиян, равнодушных к футболу, увеличился с 43% в 2005 году до 77% в 2024 году, передает РИА «Новости». Также снизилось количество постоянных футбольных болельщиков: их доля упала с 19% до 4%, а тех, кто интересуется футболом время от времени, стало меньше с 34% до 18%.

    В 2009 году почти каждый второй россиянин (47%) мог назвать фамилию интересного российского футболиста. Сегодня этот показатель сократился до 17%.

    Несмотря на снижение интереса к футболу, большинство россиян полагают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. Этот показатель вырос с 54% в 2014 году до 64% в 2024 году, тогда как процент считающих, что таких условий нет, сократился с 31% до 16%.

    Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,5% с вероятностью 95%.

    Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.

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    1 октября 2024, 07:59 • Новости дня
    Пострадавшая в Горловке девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась спасти смертельно раненного подростка

    Tекст: Александра Юдина

    Получившая ранение при обстреле Горловки девочка пыталась оказать помощь раненому подростку, но не смогла его спасти, рассказала ее мать Татьяна.

    Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь пыталась помочь мальчику, который получил смертельное ранение в ребро, передает РИА «Новости».

    «Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было», – рассказала Татьяна.
    По ее словам, осколок попал дочери в руку. Мальчику, как она поняла, ранили ребро, что стало смертельным. Другой мальчик был ранен в ногу.

    «Когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», – вспоминает она.

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    30 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор «Известий» Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР

    Военкор Кулага ранен под Часовым Яром в ДНР
    @ Пресс-служба телеканала РЕН ТВ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил осколочные ранения обеих ног и ожоги под Часовым Яром в Донецкой народной республике.

    Кулага возвращался со съемок на квадроцикле, когда в него попал FPV-дрон, сообщается в Telegram-канале «Известий».

    По данным издания, в результате инцидента журналист получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на состояние, он активно помогал оказывать первую помощь офицерам, сопровождавшим его. Кулага сейчас находится в госпитале, его жизнь и здоровье вне опасности.

    «Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», – приводит газета слова военкора.

    Ранее военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    1 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    В Краснодаре потушили пожар площадью 500 кв. метров на складе

    Пожар на складе с пластиковыми изделиями в Краснодаре ликвидирован

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе на Круговой улице в Краснодаре, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

    Как передает ТАСС, сотрудники МЧС России успешно справились с ликвидацией пожара на складе в Краснодаре. Пожар произошел на Круговой улице, и его площадь составила 500 квадратных метров.

    На складе находились пластиковые и деревянные изделия, которые способствовали быстрому распространению огня.

    По информации, предоставленной МЧС, пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно и начали борьбу с огнем.

    Слаженные действия спасателей позволили быстро потушить возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение. В настоящее время проводится обследование территории, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные ущербы.

    Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом комплексе на Ильменском проезде в Москве один человек погиб.

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    1 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Журналист Невзоров в Нью-Йорке выступил с критикой российской власти

    Tекст: Александра Юдина

    Журналист Александр Невзоров (признан иноагентом в России) на концерте в Нью-Йорке оскорбил российскую власть, держа желто-синий микрофон и выкрикивая проукраинские лозунги.

    Так, Невзоров ходе мероприятия, держа в руках желто-синий микрофон, громко скандировал «Слава Украине!», выражая поддержку этой стране, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Перед началом концерта зрителей предупредили о запрете на съемку, так как это может быть опасно для жизни. Однако на самом мероприятии присутствовала только одна охранница, которая вежливо просила убрать смартфоны.

    В прошлом году Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы за фейки об армии России.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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