Стало известно о планах Шольца обсудить с Путиным ситуацию перед G20

Die Zeit: Шольц планировал провести разговор с Путиным перед ноябрьским саммитом G20 в Бразилии

Tекст: Александра Юдина

По данным источников, в ближайшие недели Шольц собирался провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить актуальные международные темы и возможные пути их решения, передает ТАСС.

Издание подчеркивает, что канцлером еще не был официально запрошен разговор, однако в его окружении активно обсуждалась возможность его организации.

Отмечается, что в случае успешного проведения переговоров Шольц станет первым за полтора года лидером западных стран, который свяжется с Путиным напрямую.

Напомним, с начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему у Шольца сдают нервы.