У Шольца сдают нервы

С начала сентября канцлер Германии снова активизировался на дипломатическом поле и заговорил о мире на Украине и диалоге с Россией. И это, в общем, удивительно. Ведь Олаф Шольц чуть ли не один из главных «ястребов» в борьбе с Россией. Если не считать ракеты «Таурус», которые она не рискует поставлять из опасений эскалации, то Германия предоставила Украине более чем щедрую помощь – от систем ПВО «Ирис» до танков «Леопард».

В списке спонсоров Украины Германия опережает Британию и Францию, хотя Лондон больше всех подстрекает Киев к эскалации, а Эммануэль Макрон еще недавно грозился послать войска НАТО на украинский фронт. В те моменты, когда в западном сообществе понимали, что контрнаступ ВСУ провалился, Россия перехватила инициативу, Конгресс США грозит не одобрить очередные транши, а у Европы заканчивалось свободное вооружение, Шольц стоял за Украину горой.

Да, в мае Шольц тоже признавался, что Германия уже достигла предела своих возможностей. В общей сложности объем помощи Украине составил 28 млрд евро, на 2024 год заложено еще 7 млрд, которые пока выбраны не до конца. Но Берлин «будет оказывать помощь столько, сколько потребуется», убеждал глава немецкого правительства.

Хотя весь 2024 год шел активный процесс проработки дипломатических путей, и сразу несколько стран – Швейцария, Дания, Китай, Индия, Бразилия, Турция и Саудовская Аравия – предлагали свои мирные планы, Шольц старался избегать каких-то громких фраз о мире. Прекращение войны как цель он не отрицал, но, в отличие от стран «глобального большинства», не пытался как-то задобрить Россию. Никакого намека на территориальный компромисс, на который намекали Трамп, Маск и папа Римский. И никаких инициатив о том, чтобы пригласить Россию на переговоры или вовсе возобновить контакты с Кремлем. Только один раз зимой он допустил общение с Путиным, и то потому, что об этом его спросили, и он не мог перед своими избирателями выступить в качестве совсем уж «ястреба».

Но во всех других выступлениях Шольц пытался демонстрировать мускулы. В гостях у Джозефа Байдена он раскритиковал интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону. Видимо, чтобы дополнительно продемонстрировать лидеру НАТО, что Берлин не сдулся, а готов быть в авангарде борьбы с Россией.

Вернувшись из Вашингтона, на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер заявил об угрозе для НАТО со стороны России. Там же, в Мюнхене, он напомнил о 100 млрд евро, выделенных на укрепление бундесвера, и пообещал, что на июльском саммите НАТО Германия покажет, какой вклад она вносит в защиту альянса. Для подкрепления образа защитника НАТО Шольц весной начал переброску в Литву пяти тысяч немецких солдат. Что касается мира на Украине, то условием запуска переговоров он назвал вывод российских войск с территорий Украины.

И вот гром среди ясного неба. В первые дни осени Шольц и его помощники сделали сразу три заявления, демонстрирующие готовность к миру. 8 сентября в интервью каналу ZDF канцлер сказал, что «настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение военного конфликта на Украине». Попутно он отметил, что «власти Германии сделают все, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» ничего не было утаено, а ответственные были наказаны». На следующий день выступил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Он заявил, что Шольц без колебаний поговорит по телефону с Владимиром Путиным, если сочтет момент подходящим. А момент, судя по его следующим словам, подходящий: «повсюду в мире царит ощущение», что конфликт на Украине должен как можно скорее завершиться. И самое интересное, что, по оценкам представителя Шольца, переговоры должны вестись между Киевом и Москвой, а Германия может играть лишь вспомогательную роль.

Еще через два дня Шольц уже сам заговорил о дипломатии. Он считает, что нужно провести мирную конференцию по Украине, но обязательно с участием России. «И я скажу это снова. Сейчас тот момент, сейчас то время, когда нам нужно изучить, какие возможности существуют. …Нам нужна еще одна мирная конференция – и Россия должна быть за столом переговоров», – сказал Шольц в Бундестаге. «Именно с этой задачей нам предстоит сейчас справиться, чтобы выяснить, что происходит», – добавил он. Чтобы его поняли правильно, канцлер тут же оговорился, что мир должен состояться в рамках территориальной целостности Украины, не быть навязан или достигнут капитуляцией.

После массированных поставок Германией оружия Украине, ужесточения риторики Шольца и отказа от идеи переговоров, последние события выбиваются из привычной логики. Но если обратиться к фактам и допустить, что все-таки идеализм не всегда берет вверх над прагматизмом в политике Шольца, перемены в немецкой внешней политике объяснимы.

Во-первых, послания Шольца прежде всего нацелены на внутреннюю публику. Недовольство экономическим положением населения Германии нарастает. Инфляция и снижение объемов производства – это результат санкций против российской энергетики, глобальной конфронтации, повышения военных расходов на Украину, союзников и бундесвер. С началом поставок США и Британией дальнобойных ракет Украине повышается риск ядерной эскалации и втягивания Германии в очередную войну, что тоже крайне остро воспринимается немецким избирателем. Как результат, партии Шольца и его партнеров по «светофорной коалиции» провалились на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии, уступив там «Альтернативе для Германии», «Союзу Сары Вагенкнехт» и левым.

Во-вторых, те же страхи столкновения с Россией пугают не только простых немцев, но и власть. Шольц при каждом удобном случае повторяет, что «мы не находимся в состоянии войны с Россией», и в 2023 году правительство заставило «зеленую» главу МИД Анналену Бербок извиниться за слова о войне с Москвой. Германия готовится к потенциальному столкновению, и немецкая разведка уже пугала вторжением России в Прибалтику и Польшу через пару лет. Но искусственно создавать повод для лобового столкновения Шольцу не хочется. Рейд ВСУ в Курскую область и обсуждение в НАТО разрешения Киеву на дальнобойные удары по России повышают градус эскалации.

В-третьих, триггером к миру может быть ожидание ноябрьских президентских выборов в США. Шансы демократов после устранения Джо Байдена выросли. На минувших дебатах Камала Харрис почти переиграла Дональда Трампа. Тем не менее риск повторного воцарения Трампа в свете очевидных провалов Белого дома внутри и вовне (Украина, Газа) остается высоким. На конференции в Мюнхене Шольц сказал, что Европе нужно думать самой о своей безопасности, независимо от того, кто победит в Вашингтоне. Так что даже победа Харрис не избавит Германию от всех угроз, сопряженных с продолжением войны на Украине.

Разумеется, Шольц не желает такого мира, при котором Украина в пух и прах будет разнесена российскими войсками. И об этом он говорит вслух: «Мир… должен быть справедливым, а не навязан или достигнут капитуляцией». Но если выбирать между ядерной войной и плохим миром, он выберет второе. Поэтому пока ситуация не дошла до точки кипения, и США все еще тянут с разрешением на удары вглубь территории России, канцлер торопит Запад и весь остальной мир с дипломатией.

Сама Германия бессильна как посредник. В апреле Шольц, как и ряд других европейских лидеров, ездил к Си Цзиньпину и просил его не помогать России, оказать на ее давление. Ставка не сработала. Сейчас Шольц заявляет, что нужно разрешать конфликт, пригласив на переговоры Россию. В качестве посредников могут выступить ряд стран. В сентябрьском выступлении в Бундестаге канцлер отметил, что Берлин предпринял много шагов, чтобы состоялись мирные конференции в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте, в Швейцарии. Сейчас в ЕС обсуждается проведение новой конференции, так как швейцарская оказалась провальной. Глава МИД Италии Антонио Таяни поддержал кандидатуру Саудовской Аравии.

Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков», и генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Журавлева. И неслучайно Шольц в упомянутом интервью ZDF, в котором он после долгого молчания заговорил о мире, пообещал, что «власти Германии сделают все, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны».

Одним словом, неважно, когда и где в итоге состоится конференция, где представители Украины и России впервые со Стамбула сойдутся лицом к лицу, Шольц очень рассчитывает на это.