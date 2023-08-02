Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

Прошедший на днях второй саммит Россия-Африка стал еще одной дипломатической победой Москвы. Почти два года США и ЕС работают над тем, чтобы вогнать Россию в изоляцию. Используются самые разные методы, начиная экономически выгодными предложениями и заканчивая давлением на страны СНГ, Ближнего Востока, Южной Америки, Индию, Китай, да и на страны той же Африки. The New York Times и другие западные СМИ сделали акцент на том, что в Санкт-Петербург прибыли лидеры 17 стран (вдвое меньше, чем на сочинский саммит 2019 года), но все же нужно учесть, что на форуме присутствовали делегаты 49 из 54 государств. Отсутствием других лидеров связано не с «токсичностью» России, а с другими проблемами – прежде всего, с политической и экономической нестабильностью в соответствующих странах. Давление США/ЕС исключать тоже не стоит, однако отсутствие в Петербурге не говорит о нежелании африканцев работать с Москвой.

Одним из основных достижений саммита можно считать намерение России и Африки укреплять координацию во внешней политике, наращивать товарооборот и инвестиционные потоки. Африка, как и Латинская Америка, Азия и Ближний Восток нацелены на укрепление многополярного мира. Борьба Запада и России, с одной стороны, чинит экономические сложности, связанные с дефицитом продовольствия и спадом темпов ВВП из-за угрозы санкций, с другой – создает возможности для более слабых государств проводить независимую политику. В многополярном мире страны Африки будут себя чувствовать свободнее и независимее от США и экс-колониальных стран Европы, прежде всего, Великобритании и Франции. Именно поэтому африканские политики позитивно восприняли тезисы президента России Владимира Путина о необходимости положить конец (нео-) колониализму. В совместной декларации по итогам саммита, наряду с расширением политического и экономического сотрудничества, есть особый пункт о совместной борьбе против односторонних санкций, расизма и неоколониализма.

Важно понимать, что африканские лидеры хотят и могут укрепить свою независимость не только на противоречиях Запада и России и при поддержке Москвы, но и путем внутриафриканской координации. Страны региона нацелены на создание континентальной таможенной зоны, в том числе при поддержке Банка БРИКС. Они также намерены играть активную роль во внешней политике. Месяц назад делегации Сенегала, ЮАР, Египта, Республики Конго, Уганды, Замбии и Коморских островов представили свой мирный план по урегулированию украинского конфликта. В отличие от экономических проектов, здесь у Африки шансов на успех меньше. Ведь повышение товарооборота или строительство АЭС зависит от воли двух сторон, а успех мирной инициативы – от воли и желания 50 стран НАТО.

Россия с пониманием и даже симпатией относится к мирной инициативе Африки. Она осознаёт, что континент страдает от продовольственного кризиса. Владимир Путин отметил, что африканские страны искренне ищут пути завершения конфликта, и их идеи могут лечь в основу мирных переговоров. «Я хочу ещё раз подчеркнуть: это было с абсолютно дружеской позиции, реальный поиск каких-то путей, поиск каких-то возможностей для того, чтобы эту ситуацию разрядить», – отметил Владимир Путин на пресс-конференции. Однако реально выполнимы из африканской инициативы лишь гуманитарные вопросы и обмен пленными. Гораздо сложнее реализовать пункты о режиме прекращения огня, так как ВСУ не отказываются от планов продолжения контрнаступления.

Пока США и их союзники не откажутся от накачивания Украины оружием, Зеленский будет продолжать военные действия на фронте и провокации против гражданских объектов в России. В такой ситуации Москва при всей симпатии к Африке и другим посредникам (Турции, странам Персидского залива) не может в одностороннем порядке объявить о перемирии. В то же время Москва дает понять партнерам, что она готова нести ответственность и поддержать наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса страны Африки. «Чтобы быть конкретным, скажу, что мы будем готовы в ближайшие три – четыре месяца предоставить безвозмездно Буркина Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям», – заявил президент России. Кроме того, Москва списала странам Африки долги на 23 млрд долларов.

По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине. Президент ведущих стран континента обозначили эти две цели. «Мы всегда позитивно относимся ко всем инициативам, в том числе с вашей стороны, которые касаются двустороннего сотрудничества и взаимодействия на Африканском континенте. Разумеется, мы заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества с Россией в различных областях», – сказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

О продолжении же дипломатический усилий заявила первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне. «Мы поддерживаем мирную инициативу по Украине, наш президент [Сирил Рамафоса] является членом делегации по этой инициативе, на саммите будет второй раунд переговоров», – отметила она в беседе с ТАСС.

Из обозначенных двух целей первая наиболее достижима. Россия продолжит сотрудничество в области продовольствия, энергетики, продажи вооружений и реализации совместных проектов. Рост товарооборота до 18 млрд долларов между Россией и Африкой – результаты сочинской встречи. Стороны собираются сотрудничать в научно-технической, гуманитарной, космической и образовательной отрасли, а также в области международной информационной безопасности.

Что касается мирной инициативы, то безусловно скоординированное давление Африки может оказать воздействие. Особенно если Африка объединит свои усилия с другими заинтересованными игроками (Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция и Бразилия). Но конечный результат будет зависеть от готовности к компромиссу стран НАТО. В любом случае сотрудничество России и Африки выходит на постоянную основу.