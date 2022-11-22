Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

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22 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG Павел Ворожцов/ТАСС
Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию? Подробности...
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В Японии наконец-то нашелся «голос разума»

Ёсиро Мори и Владимир Путин в 2013 году POOL New/Reuters
Экс-премьер Японии Ёсиро Мори неожиданно обрушился на политику Токио в отношении России и на президента Украины Владимира Зеленского лично. Это первый случай в Японии, когда бывший руководитель правительства столь открыто и резко критикует политику своего однопартийца – нынешнего премьера Кисиды и власти в Киеве. Может ли это стать началом перемен?  Подробности...
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Зеленский получил новые возможности для ядерного шантажа

Только за прошедшие выходные ЗАЭС атаковали не менее тридцати раз Константин Михальчевский/РИА Новости
Затишье, установившееся с сентября на Запорожской АЭС, прервали десятки новых «прилетов» со стороны ВС Украины. «Росатом» заявил, что это привело к риску атомной аварии на Запорожской АЭС. Почему Киев возобновил обстрелы ЗАЭС и пытается спровоцировать ядерный инцидент, поможет ли изменить ситуацию создание зоны безопасности на станции и при каких условиях она может появиться? Подробности...
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Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России

Президент Турции делает слишком смелые заявления Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
«Риски региональной конфронтации вновь увеличиваются. Кому это на руку? США». Такими словами политологи описывают подоплеку ряда резких действий и заявлений турецкого президента, в том числе в адрес России. Почему Эрдоган обвиняет Москву в том, чего она не совершала, и к чему это может привести? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Подробности...

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда человек вынужден постоянно переключаться между двумя языками, он неизбежно начинает (если не следит за собой специально) говорить на «пиджине» – пересыпая речь англицизмами там, где в этом нет никакой нужды. Подробности...

Рок-музыканты не могут быть элитой

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Видишь рок-музыканта – почти 99% он будет леваком. В набор левака входит вписка за любых персонажей, которые явно или спекулятивно «бросают вызов системе». Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Ссора между Зеленским и Западом

«Перестройка» в Казахстане

Как сфальсифицировать выборы в США

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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Камран Гасанов

    Саммит G20 может стать началом украинского урегулирования

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		22 ноября 2022, 12:00

    Саммит «Большой двадцатки» позади. На переговоры в Индонезии отдельные эксперты возлагали большие надежды, рассчитывая на то, что Джо Байден сможет лично обсудить Украину с Владимиром Путиным. Однако за считанные дни выяснилось, что Путин на Бали не поедет, а Россию представит глава МИД Сергей Лавров. На самом деле, отсутствие российского президента априори не означало срыв переговорного процесса. Заинтересованные в них в любом случае имели возможность донести свою точку зрения или предложения через Лаврова. В конечном счете поведение руководителей Франции и Германии доказало, что как минимум Западная Европа ищет любые возможности как можно скорее закончить украинский конфликт.

    Эммануэль Макрон и Олаф Шольц смогли провести непродолжительную беседу с российским министром. Более того, после нее немецкий канцлер объявил, что не перестанет искать диалога с Кремлем. Макрон пытается создать условия для переговоров как напрямую через Лаврова, так и через партнеров России. На встрече с Си Цзиньпином французский президент попросил его уговорить Путина сесть за стол переговоров. Любопытно, что все предыдущие месяцы в роли главного посредника выступала Турция. Она организовала встречу российской и украинской делегаций в марте, а к концу лета помогла согласовать «зерновую сделку». Однако на G20 посредническая инициатива принадлежала, скорее, франко-немецкому тандему.

    Зондирование почвы Макроном и Шольцем – не случайный эпизод, а продуманная стратегия. Макрон еще с первых дней СВО выходил на связь с Кремлем и добивался дипломатического решения кризиса на Украине. По некоторым данным, во время визита во Львов француз уговаривал Владимира Зеленского пойти на уступки и компромисс ради мира. Шольц менее самостоятелен в своих решениях ввиду давления со стороны восточных членов НАТО и США, но он также состоял на «горячей линии» с президентом Путиным и является сторонником дипломатических путей урегулирования. 12 ноября после разговора с Владимиром Путиным он заявил, что не позволит «никаким критикам отговорить меня от продолжительных телефонных разговоров с российским президентом».

    Причины активности Франции и Германии на дипломатическом треке вызваны тремя причинами: кризисом внутри ЕС, положением дел на фронте и позицией США.

    Европа погрузилась в экономический кризис. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 10% – рекордный показатель с основания Европейского союза. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП в еврозоне с 2,7 до 0,3%. Европа в четвертом квартале 2022 года входит в рецессию, объявил накануне саммита G20 еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Финансово-экономические сложности выливаются в политические кризисы. С начала СВО в Великобритании сменилось уже два премьер-министра. Ушла в отставку эстонский премьер. Грозивший не допустить Путина на Бали премьер Италии Марио Драги тоже лишился поста, расчистив дорогу к власти «националистическому триумвирату» во главе с Джорджией Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Драйверы всех этих политических потрясений в Европе – антироссийские санкции и как их следствие – инфляция, спад производства, бегство капитала в США, безработица и дефицит топлива.

    Фото: Leon Neal/AP/ТАСС

    Ситуация на фронте время от времени внушает оптимизм сторонникам Украины – в особенности во время наступлений на Харьковском и Херсонском направлениях – но все же несет в себе больше издержек, чем преимуществ. Риск прямого столкновения России и НАТО все еще высок. Руководители Франции, Германии и США периодически говорят о недопустимости ядерной войны, хотя поводы к лобовому столкновению множат сами. Взрыв «Северных потоков» стал первым серьезным вызовом. В день саммита появился еще один – на польскую территорию упала ракета украинских ПВО. Благодаря хладнокровию противоборствующих сторон пока что удается балансировать на грани. Россия не предприняла акт возмездия за подрыв трубопроводов под Балтикой, а Байден и генсек НАТО Столтенберг отмели версию о российской атаке на Польшу. Тем не менее без мира или перемирия на Украине Россия и США/НАТО остаются на пороховой бочке. Если говорить про конвенциональную войну, то, вопреки тактическим успехам ВСУ в Херсоне и Харькове, говорить об убедительной победе Киева не приходится и не придется. Отступая к Днепру, Россия берет реванш на Донецком направлении. Перегруппировка Российской армии не сопровождается большими потерями в живой силе и технике. И эту реальность осознают в Берлине, Париже и Брюсселе.

    Если на начальном этапе кризиса ястребиная позиция США выступала катализатором европейских санкций против России и поставок оружия Украине, то сейчас Вашингтон сбавил обороты. Более того, администрация Байдена сама ведет переговоры с Москвой. Кроме встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора СВР Сергея Нарышкина, известно о диалоге советника по нацбезопасности Джейка Салливана с Николаем Патрушевым и Юрием Ушаковым. Главный стимул Байдена держать контакт с Кремлем по линии силовых ведомств – предотвратить возможную эскалацию и перерастание украинского конфликта в мировой. Переговоры Зеленского с Путиным, к которым Байден подталкивает украинского лидера, – неотъемлемый инструмент для предотвращения эскалации между США и Россией.

    «Смена ветров» в Белом доме связана также с отсутствием поддержки в лице союзников США на Ближнем Востоке и партнеров в Азии. Несмотря на угрозы и давление Вашингтона, Китай и Индия продолжают покупать российские энергоносители. Страны Персидского залива тоже не идут в фарватере США – 5 октября они вместе с Россией сократили добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Китай, Индия и страны Залива, а также член НАТО Турция укрепляют связи с Россией. Более того, Турция, Катар, ОАЭ и Бахрейн предлагают свои посреднические услуги по урегулированию украинского кризиса.

    Определенное, хоть и не решающее влияние на позицию администрации Байдена оказывают внутриполитические расклады в США. Даже если победа республиканцев в Палате представителей оказалась неубедительной, минимальный перевес в их пользу воспринимается как «поражение Байдена». Укрепление позиций республиканцев усложнит процедуру передачи Украине вооружений и финансирования. Республиканцы могут потребовать равномерного распределения военного бремени вместе с европейскими странами ЕС, которые едва ли к этому готовы с учетом собственных финансово-экономических кризисов.

    Учитывая неэффективность украинской политики США и Европы, вполне естественно, что натовские лидеры ищут возможность прозондировать политическое урегулирование конфликта. Переговоры Шольца и Макрона с Лавровым наглядно доказывают настрой ЕС на дипломатию. Москва к ней открыта, и об этом говорил президент России. Однако жесткая риторика Киева становится серьезным заслоном в данном процессе. Выдвинутые Зеленским требования, в особенности вывод войск России и полная «деоккупация», подразумевающая сдачу Москвой не только четырех недавно присоединенных областей, но и Крыма, заранее невыполнимы. Франция и Германия не могут оказать давления на Зеленского, а Украина все еще пользуется поддержкой натовских ястребов в лице США, Великобритании и Польши.

    Саммит на Бали хоть и не стал прорывом, но создал определенный задел для политического решения украинского кризиса. Лидеры ЕС обозначили свое намерение и дальше вести диалог с Россией. США настроены так же, но воздействуют пока по закрытым каналам. Для успешного продолжения процесса необходимы уступки Киева. А добиться их без коллективного давления ЕС и США на Зеленского невозможно.

    Пока Шольц, Макрон и Байден не предпринимают активных шагов по убеждению Зеленского в компромиссе, этим будут пользоваться поляки и британцы. Польша и Великобритания настроены наиболее бескомпромиссно и рассчитывают на бои Украины до победного конца. Когда появляются любые намеки на переговоры, Варшава и Лондон устраивают диверсии и провокации. Неслучайно информацию о якобы атаке России на Польшу распространили в день согласования итогового заявления G20.

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