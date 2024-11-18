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    Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    @ IMAGO/Global Look Press

    18 ноября 2024, 11:18 Мнение

    Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

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    Правительственный кризис в Германии из стадии шока переходит в стадию принятия. После выхода из коалиции свободных демократов канцлер планировал провести голосование о вотуме доверия правительству 15 января, а выборы – в марте. Однако абсолютно все крупные оппозиционные партии – «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ, BSW), «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ХДС/ХСС – настояли на ускорении процесса. И под таким прессом 11 ноября Шольц объявил, что голосование по вотуму доверия до Рождества, для него – «не проблема». Как сообщила Bild, канцлер запросит голосование по вотуму 16 декабря. Очевидно, что правительство одобрения парламента не получит, а тогда выборы могут пройти 23 февраля. С этим согласились «Зеленые» и СвДП. Аргументация сторонников немедленных выборов логична – Германии нужно дееспособное правительство в условиях кризиса, поражения Украины и победы Трампа.

    Кризис в бундес-правительстве назревал последние полгода, но вышел наружу в ноябре. Основные его причины лежат в финансово-экономической плоскости. Из-за санкций, конфликта на Украине и мировой инфляции экономика переживает большие сложности. Капитал и производство убегают в тихие гавани, например, в Соединенные Штаты. По итогам третьего квартала 2024 года немецкая экономика погрузилась в рецессию. Этот факт признал «зеленый» министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. В октябре он отметил, что ВВП страны сократился на 0,2%, а не вырос на ожидаемые 0,3%. Энергетическое эмбарго против России дает обратный эффект. Ненавидящих всеми фибрами души Кремль «Зеленых» бесит, что Россия опередила по размеру валового продукта Германию. И наверное, поэтому обещавшая уничтожить российскую экономику глава МИД Анналена Бербок виновником развала коалиции выставила именно Москву.

    Немецким политикам (правда, не всем) не хватает смелости сказать, что первопричина экономического кризиса лежит не в России, а в слепом следовании англосаксонским геополитическим амбициям по поеданию бывших постсоветских республик. Придет ли это осознание, уже не столь важно. Факт в том, что порожденный войной на Украине финансовый кризис вызвал суматоху в «светофорной коалиции». Лебедь, щука и рак принялись судорожно предлагать свои рецепты.

    Правительство должно было сформировать бюджет на 2025 год. Денег, хоть убей, не хватает. Что же делать? Министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) сформулировал 18-страничный проект, предусматривающий снижение налогов для бизнеса, сокращение соцвыплат, отсрочку многомиллиардных «зеленых» проектов и соблюдение долгового тормоза (Schuldenbremse). Механизм Schuldenbremse, внедренный еще при Меркель, вводит потолок заимствований бюджета в 0,35% ВВП в год. Шольц вместе с «Зелеными» на 11 страницах обрисовал другую картину: несокращение социальных выплат, переход к ВИЭ и финансирование Украины. Средства для латания дыр в бюджете Шольц предлагал взять через отказ от Schuldenbremse.

    Львиная доля бюджета расходуется на Украину. Хотя ни СвДП, ни «Зеленые», ни Шольц не питают большой любви к России и ставят на поддержку Киева, методы у них различались. Линднер предлагает спасать ВСУ поставкой дальнобойных ракет «Таурус», а СДПГ и «Зеленые» – деньгами. Для Линднера важнее спасти Германию, чем Украину. Шольц считает такое сравнение недопустимым. «Это «или-или» – яд. Либо безопасность, либо сплоченность. Либо поддержка Украины, либо инвестиции в будущее Германии. ... Это вода на мельницу врагов нашей демократии», – говорил он.

    Любопытно, что политический кризис в Германии синхронизировался с победой Дональда Трампа. Шольц уволил «предавшего его доверие» Линднера 6 ноября – в день, когда подвели предварительные итоги выборов в США. Хотя Трамп – бизнесмен, а Линднер представляет интересы крупного бизнеса, едва ли можно говорить о сговоре. Коммерческие интересы Трампа и экс-министра финансов ФРГ далеко не идентичны. Трамп обещает 20-процентные тарифы против ЕС, а Линднер не так давно предостерегал его от развязывания торговой войны. В день своего увольнения Линднер призвал Европу «протянуть руку» Трампу. Вряд ли есть какая-то координация между Трампом и Мерцем. Лидер ХДС видит в Трампе вызов для Европы, призывая Германию и ЕС брать больше ответственности за свою безопасность. В то же время победа Трампа возымела эффект. Стив Бэннон недавно сказал, что если европейцы хотят воевать с Россией, пусть делают это за свой счет. В царствование Трампа проблема поиска новых средств для немецкого бюджета стоит еще острее, а значит, позиции Линднера и Шольца по финансированию Украины стали еще менее совместимыми.

    На сегодняшний день ясно, что до католического Рождества в Бундестаге пройдет голосование о вотуме недоверия. При поддержке СвДП, «Левых», ХДС/ХСС и АдГ правительство доверие не получает, и в феврале проходят новые выборы. Каковы расклады? По последним опросам института Forsa от 13 ноября ХДС/ХСС набирают 33%, АдГ – 17%, СДПГ – 16%, «Зеленые» – 11%, ССВ – 5%, СвДП – 4%, «Левые» – 3%. По данным Tagesspiegel, Мерца хотят видеть канцлером 44% немцев (Шольца и Хабека – 6% и 7%). По данному раскладу февральские выборы однозначно забирает Мерц. Требующие снятие санкций с России силы – «Союз Сары Вагенкнехт» и АдГ – проходят в парламент. «Левые» и «раскольники» из СвДП остаются за бортом, а СДПГ из первой силы превращается в третью. Интрига лишь в том, с кем Мерц пойдет в коалицию. Голосов «Зеленых» для большинства не хватает, АдГ Мерц считает для себя токсичным вариантом, а с Сарой он не договорится по теме Украины. Остается только СДПГ. С большой долей вероятности мы увидим повторение знакомой нам по эпохе Меркель «большой коалиции». Конечно, есть вероятность того, что даже с СДПГ Мерцу не хватит голосов для формирования правительства. В таком случае ему придется добирать очки за счет «Зеленых».

    Политический кризис в Германии с точки зрения России выглядит торжеством справедливости. Шольц и «ко» пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ. Теперь враждебное правительство в Берлине превратилось в «хромую утку». Надолго ли – вопрос. К сожалению, BSW и АдГ при всей своей популярности представляют совсем разные политические спектры. АдГ – крайне правая, BSW – левая. Вступать в коалицию друг с другом они не готовы, и лишним доказательством тому стали выборы в Тюрингии. При этом ХДС и СДПГ готовы войти в коалицию с BSW в той же Тюрингии.

    Когда канцлером станет Мерц, ФРГ будет усиливать давление на Россию. Лидер ХДС на днях сказал, что в случае своего избрания потребует от России остановить удары по стратегическим объектам Украины, иначе Берлин поставит Киеву дальнобойные «Таурусы». С другой стороны, благо, что ХДС не сможет править единолично. Как бы мы не любили Шольца, на фоне Мерца – он если не голубь, то хотя бы ворона. Выступая в бундестаге, Шольц призвал не допустить обострения конфликта на Украине, а значит будет и дальше добиваться отказа от поставок Taurus. Чисто в теории, если СДПГ и ХДС не наберут голоса, а зеленые и СвДП останутся за бортом, в правительство могла бы войти партия Вагенкнехт, и тогда пацифистское лобби еще сильнее разбавит милитаризм Мерца.

    Позиция Германии по Украине будет играть важную роль в судьбе этого конфликта. Сейчас Макрон и Стармер пытаются сомкнуть щиты с ФРГ и добиться коллективной поддержки Киева, независимо от позиции Трампа. Однако, если Трамп займет жесткую позицию на прекращение войны, партнерам по НАТО будет сложно игнорировать мнение США. И этот фактор уравновесит ястребиные планы нового канцлера. При усредненном сценарии – США аут, Европа ин – война продолжится, преимущество России будет лишь расти, так как даже при объединённой поддержке ВСУ со стороны НАТО Россия уверенно продвигается по всем фронтам.

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