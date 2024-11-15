Зачем Шольц звонил Путину

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Это первый разговор лидеров двух государств с декабря 2022 года. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер Германии подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. Также Шольц отметил решимость Берлина поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.

При этом в официальном заявлении Кремля представлена более широкая повестка беседы. Так, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

«Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИД. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в заявлении Кремля.

Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Он добавил, что Москва всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Путин сообщил Шольцу о том, какие именно усилия принимает Россия для деэскалации в этом регионе. Лидеры условились, что их помощники продолжат поддерживать связи в дальнейшем.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инициатором состоявшегося разговора выступила ФРГ. Он добавил, что о совпадении мнений по украинскому вопросу до сих пор говорить не приходится, однако сам факт диалога он назвал позитивным.

При этом звонок Шольца уже успел раскритиковать Владимир Зеленский. «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки», – заявил он.

«Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но и выразил мнение всего Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

«Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

«Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

«Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную.

В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

«Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, – это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

Звонок символичен самим фактом, пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: «Снова признана необходимость общения с Кремлем, которую до этого два с половиной года отрицали. Этим значение исчерпывается, потому что содержательного наполнения контакты президента России с европейскими руководителями иметь не могут».

«Если и когда всерьез зайдет вопрос о мирных соглашениях, значение будет иметь мнение Москвы, Вашингтона и Киева как непосредственной стороны конфликта. Остальным в лучшем случае достанется вспомогательная роль. Наиболее показательно, что Шольц позвонил, когда стало очевидно, что американская позиция будет кардинально меняться», – добавляет политолог.

«Надо сделать вид, что Европа тоже способна действовать проактивно. Поскольку предложить ЕС нечего, пока чего-то не предложат из США, наполнения помимо обмена прежними лозунгами в разговорах европейских представителей с Путиным не появится. Не надо и ожидать. Но индикатор атмосферы достаточно убедительный», – говорит Лукьянов.

То, что Москва и Берлин обменялись мнениями на высоком уровне впервые за два года, – это пусть и небольшой, но важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. Но и переоценивать его не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

«Сам разговор стал возможным благодаря целому ряду внутри- и внешнеполитических факторов, принудивших Германию одной из первых среди западных государств взять на себя инициативу», – полагает он.

С одной стороны, победа Дональда Трампа на выборах в США стала шоком для ФРГ, так как республиканец настаивает на скорейшем завершении конфликта. С другой стороны, продолжает Кузьмин, Шольцу необходимо набрать максимум очков перед грядущими парламентскими выборами.

«Общество устало от противостояния с Москвой. Значительная часть населения ждет его окончания, что наиболее ярко подтвердили электоральные кампании в восточных землях. То есть звонок в конечном счете был призван решить две задачи: с одной стороны, задать исходные параметры европейского подхода в урегулировании конфликта, а с другой – получить одобрение немецких граждан», – отмечает эксперт.

«Однако СМИ Германии и России описывают прошедший разговор по-разному. В ФРГ журналисты ориентируются в основном на тему Украины, а российские медиа подчеркивают обширность тем состоявшейся беседы, включая вопросы энергетики и Ближнего Востока. Такой перекос также объясняется внутриполитическими причинами», – напоминает он.

«Среди немцев растет доля людей, желающих более критичного отношения Берлина к поддержке Израиля. Но сделать это практически невозможно. В отношении же СВО наметились логичные пути окончания противостояния. И обществу можно «продать» завершение одного конфликта вместо другого», – рассуждает собеседник.

Ну а для Москвы предпосылки для будущего взаимодействия с Берлином выглядят «максимально четко». «Одна нитка «Северного потока» до сих пор существует и может эксплуатироваться, что представляет объективный экономический интерес как для России, так и для Германии», – заключил Кузьмин.