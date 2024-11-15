  • Новость часаПрезидент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    Алсу рассказала, как отпраздновала развод
    Рар: Для Шольца было важно поговорить с Путиным раньше Трампа
    Reuters: Зеленский просил Шольца не звонить Путину
    Оппозиция в Абхазии организовала оборону захваченных правительственных зданий
    МИД рекомендовал россиянам избегать поездок в Абхазию
    Центробанк повысил курс доллара почти до 100 рублей
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    12 комментариев
    15 ноября 2024, 22:00 • Политика

    Зачем Шольц звонил Путину

    Зачем Шольц звонил Путину
    @ Александр Щербак/ТАСС, Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впервые за два года Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Примечательно, что инициатором беседы выступил именно Берлин. Событие вызвало ажиотаж: пока на Украине заявляют о том, что Шольц якобы открыл ящик Пандоры, некоторые наблюдатели связывают с разговором надежды на урегулирование противоречий Москвы и Запада. Чего в реальности стоит ждать от этой беседы?

    Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Это первый разговор лидеров двух государств с декабря 2022 года. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, канцлер Германии подчеркнул необходимость начала диалога России и Украины. Также Шольц отметил решимость Берлина поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.

    При этом в официальном заявлении Кремля представлена более широкая повестка беседы. Так, Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    «Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИД. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в заявлении Кремля.

    Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Он добавил, что Москва всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики. Таким образом, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с немецкой стороны.

    Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Путин сообщил Шольцу о том, какие именно усилия принимает Россия для деэскалации в этом регионе. Лидеры условились, что их помощники продолжат поддерживать связи в дальнейшем.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, инициатором состоявшегося разговора выступила ФРГ. Он добавил, что о совпадении мнений по украинскому вопросу до сих пор говорить не приходится, однако сам факт диалога он назвал позитивным.

    При этом звонок Шольца уже успел раскритиковать Владимир Зеленский. «Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки», – заявил он.

    «Лидеры общались на протяжении часа. Судя по всему, для Шольца было принципиальным поговорить с Путиным раньше, чем это сделает Трамп. Таким образом, канцлер выступил не только как представитель ФРГ, но и выразил мнение всего Евросоюза», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Европа осталась в игре. И это очень важно. В союзе имеются разные точки зрения на возможность диалога с Россией. Премьеры Словакии и Венгрии, Роберт Фицо и Виктор Орбан, выступают за дипломатическое урегулирование, в то время как ряд других стран категорически против подобного подхода», – отмечает собеседник.

    «Возможно, некоторые рассмотрят в действиях Шольца предательство интересов ЕС. Однако канцлеру было необходимо вписать свое имя в лагерь «миротворцев». Его главный оппонент на выборах Фридрих Мерц является жестким сторонником продолжения конфликта. Не исключаю, что звонка Путину от лидера правительства ждали многие немцы», – рассуждает эксперт.

    «Что касается оценок беседы, то Россия продвигает позитивную линию, а немецкие СМИ – негативную.

    В ФРГ многие издания и газеты откровенно поддерживают Мерца. В реальности же спектр обсуждаемых вопросов оказался крайне широким. Говорили в том числе и о возможностях эксплуатации «Северного потока», – говорит он.

    «Но Шольц не мог не учитывать позицию Брюсселя, Парижа и Украины. Конечно, этот фактор также оказал влияние на разговор в целом. То, что разговор состоялся, – это уже большая удача, позволяющая рассуждать нам о возможности урегулирования противоречий. Но впереди еще многое предстоит сделать», – акцентирует Рар.

    Звонок символичен самим фактом, пишет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: «Снова признана необходимость общения с Кремлем, которую до этого два с половиной года отрицали. Этим значение исчерпывается, потому что содержательного наполнения контакты президента России с европейскими руководителями иметь не могут».

    «Если и когда всерьез зайдет вопрос о мирных соглашениях, значение будет иметь мнение Москвы, Вашингтона и Киева как непосредственной стороны конфликта. Остальным в лучшем случае достанется вспомогательная роль. Наиболее показательно, что Шольц позвонил, когда стало очевидно, что американская позиция будет кардинально меняться», – добавляет политолог.

    «Надо сделать вид, что Европа тоже способна действовать проактивно. Поскольку предложить ЕС нечего, пока чего-то не предложат из США, наполнения помимо обмена прежними лозунгами в разговорах европейских представителей с Путиным не появится. Не надо и ожидать. Но индикатор атмосферы достаточно убедительный», – говорит Лукьянов.

    То, что Москва и Берлин обменялись мнениями на высоком уровне впервые за два года, – это пусть и небольшой, но важный шаг на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. Но и переоценивать его не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», эксперт по Германии.

    «Сам разговор стал возможным благодаря целому ряду внутри- и внешнеполитических факторов, принудивших Германию одной из первых среди западных государств взять на себя инициативу», – полагает он.

    С одной стороны, победа Дональда Трампа на выборах в США стала шоком для ФРГ, так как республиканец настаивает на скорейшем завершении конфликта. С другой стороны, продолжает Кузьмин, Шольцу необходимо набрать максимум очков перед грядущими парламентскими выборами.

    «Общество устало от противостояния с Москвой. Значительная часть населения ждет его окончания, что наиболее ярко подтвердили электоральные кампании в восточных землях. То есть звонок в конечном счете был призван решить две задачи: с одной стороны, задать исходные параметры европейского подхода в урегулировании конфликта, а с другой – получить одобрение немецких граждан», – отмечает эксперт.

    «Однако СМИ Германии и России описывают прошедший разговор по-разному. В ФРГ журналисты ориентируются в основном на тему Украины, а российские медиа подчеркивают обширность тем состоявшейся беседы, включая вопросы энергетики и Ближнего Востока. Такой перекос также объясняется внутриполитическими причинами», – напоминает он.

    «Среди немцев растет доля людей, желающих более критичного отношения Берлина к поддержке Израиля. Но сделать это практически невозможно. В отношении же СВО наметились логичные пути окончания противостояния. И обществу можно «продать» завершение одного конфликта вместо другого», – рассуждает собеседник.

    Ну а для Москвы предпосылки для будущего взаимодействия с Берлином выглядят «максимально четко». «Одна нитка «Северного потока» до сих пор существует и может эксплуатироваться, что представляет объективный экономический интерес как для России, так и для Германии», – заключил Кузьмин.

    Главное
    МВД предложило ограничить временное пребывание украинцев в России
    Объявлено о прекращении Газпромом поставок газа в Австрию
    Эксперт рассказал, куда Москва продаст предназначавшийся США уран
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране
    Госдолг США впервые превысил 36 трлн долларов
    В Москве презентовали книгу о министре внутренних дел Ерине
    СМИ назвали причину отказа россиян от отдыха на Филиппинах

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............