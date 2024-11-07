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    7 ноября 2024, 20:00 • В мире

    Трамп и Украина сломали «светофор» Шольца

    Эксперты назвали основные причины распада правящей коалиции в ФРГ

    Трамп и Украина сломали «светофор» Шольца
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Правящая коалиция Германии распалась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов. Главной причиной политического конфликта стало отсутствие компромисса между сторонами по будущей экономической политике Берлина, однако эксперты допускают, что перемены в Бундестаге могут быть связаны с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. «Я чувствую себя обязанным сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения», – отметил он. По его словам, глава Минфина «слишком часто не оправдывал доверия».

    Позже вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции. В частности, он обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Украине, пояснив, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе.

    Однако по оценке экс-министра финансов, в развале «светофора» виноват сам Шольц, пишет Deutsche Welle* (признана СМИ-иноагентом). Новый виток напряжения между Линднером и главой правительства вызвал подготовленный им программный документ Свободной демократической партии (СвДП) по экономике.

    Инициатива подразумевала «фундаментальный пересмотр ключевых политических решений», например: снижение налогов для компаний, ослабление климатических требований, сокращение субсидий и социальных пособий. Идеи Линднера подверглись широкой критике со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых».

    На этом фоне экс-министр заявил, что Шольц изначально был настроен на «продуманный распад коалиции». По его мнению, канцлер не понимает важности нового экономического пробуждения ФРГ, ведь он «долгое время упрощает финансовые проблемы граждан, выдвигая слабые и неамбициозные контрпредложения».

    «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер. Он подчеркнул, что данный механизм предусмотрен «Основным законом», поэтому министр не мог согласиться на это. Именно этот прецедент и стал причиной отказа коалиции от дальнейшего сотрудничества с СвДП.

    По его словам, Шольц пытался инициировать подобное действие, ссылаясь на необходимость продолжения поддержки Украины, пишет РИА «Новости». В реальности же он добивался увеличения заимствований для Берлина на 15 млрд евро и не желал передавать ВСУ ракеты Taurus.

    Таким образом, администрация Шольца уже лишилась четырех министров: финансов, юстиции, образования, а также транспорта (все они входили в партию Линднера). При этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Линднера на посту может заменить советник канцлера по вопросам экономики Йорг Кукис.

    Напомним, еще в конце октября газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада. Такая ситуация во многом была продиктована внутриполитическими и экономическими причинами, однако после победы Дональда Трампа на выборах в США турбулентность в берлинских кабинетах лишь усилилась.

    «Евросоюз в целом и Германия в частности связывали процветание Европы и «спасение» демократии с победой Камалы Харрис. А она с треском проиграла. Сейчас в Брюсселе и Берлине паника. Об этом свидетельствует реакция в правительстве ФРГ», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, развал «светофорной» коалиции и победа Дональда Трампа – события напрямую связанные.

    «В первую очередь немцы испугались, что республиканец остановит войну разделом Украины. Для правительства Германии победа России в конфликте неприемлема, и Берлин полностью исключает такой вариант. Для немецких правящих элит военная и экономическая помощь Киеву безальтернативна», – подчеркнул эксперт.

    «Власти готовы печатать и печатать новые деньги, а также ради поддержки Украины отменить действующий закон, запрещающий Германии брать новые долговые обязательства», – уточнил собеседник. Рар объясняет: немецкие элиты боятся, что победа России укрепит геополитические позиции Москвы, а это якобы станет кошмаром, особенно для партии «Зеленых».

    На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался давать согласие на запуск печатного денежного станка,

    что и спровоцировало скандал в Берлине, напомнил политолог. «Линднер твердо выступил за экономию денег и резкое сокращение затрат в бюджете, в том числе в военной сфере. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в Германии самое позднее в январе состоятся выборы парламента и канцлера. «Шольц уйдет, а его место займет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он в основном продолжит нынешний курс страны. Изменения коснутся миграционной политики и произойдет сокращение в социальной сфере», – считает политолог.

    Что касается Украины, то Мерц обещает поддерживать ее «до победы», продолжил он. «Проблемой станут США, которые точно изменят курс на украинском треке. Ведь в Вашингтоне, в отличие от ФРГ, умеют считать деньги и экономить, когда это нужно. Германия останется единственной страной, которая по чисто моральным соображениям будет продолжать поддерживать Киев оружием и деньгами», – акцентирует Рар.

    Проблемы внутри «светофорной» коалиции начались с первых дней ее работы,

    и она неоднократно находилась на грани распада, напоминает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Вопрос о ее жизнеспособности остро встал, например, в 2023 году, когда обсуждался проект бюджета», – уточнил собеседник.

    Однако последней каплей стали результаты выборов в США. «Несмотря на внутреннюю специфику политической жизни Германии, ее основные участники смотрели на то, что происходит за океаном, у трансатлантического союзника. Победа Трампа упрочила решимость основных акторов немецкой политики форсировать работу по переформированию правящего кабинета», – подчеркнул Соколов.

    Эксперт напомнил, что Трамп критично относится к балансу в отношениях Вашингтона и Берлина. «Он заявлял, что заставит Европу и Германию платить за свою безопасность – и цена за это будет высокой. А «светофорная» коалиция, в свою очередь, не могла выступать в качестве эффективного переговорщика с американскими партнерами», – пояснил аналитик.

    Поэтому в Берлине решили подготовиться к тому времени, когда Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов, сформирует команду и приступит к работе. «Предполагается, что Германия должна встретить этот момент во всеоружии, с более дееспособным правительством», – уточнил собеседник.

    «Финансовые вопросы давно были точкой кризиса для партий, которые входят в «светофорную» коалицию.

    Немецкие либералы последовательно проводили политику безусловного следования правилу «долгового тормоза» – контроля над расходной частью бюджета. В то же время социал-демократы и «Зеленые» настаивали на том, что в нынешних непростых условиях можно и отказаться от жесткой бюджетной политики и увеличить расходы за счет заимствований», – детализировал эксперт.

    Но Линднер оставался непреклонен, поскольку компромиссы с его стороны означали бы существенное отклонение от той программы, с которой он шел на выборы и на коалиционные переговоры, объяснил политолог. Тем не менее, по его оценкам, СвДП на будущих выборах рискует не пройти пятипроцентный барьер и таким образом вылететь из Бундестага.

    «Любопытно, что министр транспорта Фолькер Виссинг решил выйти из партии, чтобы остаться в правительстве. Это сигнализирует о крайне нездоровой атмосфере внутри СвДП. Фракция может повторить те процессы, которые происходили в «Левой партии». Та сейчас фактически пребывает в глубочайшем кризисе», – отметил Соколов.

    То есть для либералов складывается неблагоприятная ситуация,

    а для того, чтобы ее переломить, необходимы новые нетривиальные шаги. «Один раз Линднер уже смог продемонстрировать свои организационные таланты, чтобы вывести партию из кризиса. Удастся ли ему это во второй раз – покажет время», – добавил спикер.

    По прогнозам политолога, досрочные выборы в парламент ФРГ состоятся в марте 2025 года. Он отметил, что некоторые аналитики связывают эти сроки с желанием Шольца и социал-демократов синхронизировать их с местными выборами в Гамбурге – это территория, где, как показывают опросы, СДПГ по-прежнему пользуется высокой поддержкой. «Такой шаг позволит социал-демократам упрочить свои позиции, тем самым подстраховавшись для того, чтобы сформировать уже большую коалицию в формате ХДС/ХСС и СДПГ», – пояснил эксперт.

    В этом случае наиболее вероятной кандидатурой будущего канцлера является Фридрих Мерц,

    лидер христианских демократов. «Он дает понять, что готов к тому, чтобы принять на себя эту ответственность. В таком формате, скорее всего, немецкий политический истеблишмент продолжит свою работу в 2025 году», – считает Соколов.

    Впрочем, как отметил собеседник, со стороны христианских демократов поступают сигналы о том, что Шольцу следует запросить вотум доверия уже на следующей неделе и ускорить процесс с выборами. Политолог объясняет это двумя факторами: во-первых, желанием ХДС поскорее приступить к исполнению своих обязанностей в качестве правящей партии, а во-вторых, лучше подготовиться к началу президентства Трампа.

    «С учетом нового президента США, с учетом событий, которые происходят вокруг украинского кризиса, выборов в восточных федеральных землях, роста цен на энергоносители и инфляции – у Берлина появляется окно возможностей для ревизии всего того, что произошло с февраля 2022 года. Но к каким результатам она приведет – вопрос открытый», – рассуждает собеседник.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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