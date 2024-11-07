Правящая коалиция распалась в Германии

Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

Tекст: Антон Антонов

Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта.

Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.