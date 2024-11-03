Шольц провел экстренное совещание из-за кризиса в коалиции ФРГ

Шольц провел консультации с лидерами СДПГ из-за разногласий в коалиции

Tекст: Денис Тельманов

Канцлер Германии Олаф Шольц провел экстренные консультации с лидерами Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на фоне нарастающих разногласий в правящей коалиции «Светофор». Как передает ТАСС.

Шольц обсудил с сопредседателями СДПГ Ларсом Клингбайлем и Саскией Эскен, а также генеральным секретарем партии Маттиасом Миршем и главой фракции СДПГ Рольфом Мютценихом стратегию переговоров с партнерами по коалиции.



Разногласия между участниками коалиции, в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП), усиливаются. Основной предмет спора – экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером.

Линднер выступает за снижение налогов и отмену новых регуляций, что противоречит планам министра экономики Роберта Хабека по созданию инвестиционного фонда и обходу строгих бюджетных правил.

До 6 ноября Олаф Шольц планирует провести встречи с Линднером и Хабеком, чтобы найти компромиссные решения. Вечером в среду запланировано заседание коалиционного комитета, на котором будут обсуждаться предложенные меры по выводу экономики из кризиса. Вопрос о сохранении коалиции остается открытым, так как СвДП рассматривает возможность выхода из нее.

Линднер в эфире ZDF высказал сомнения относительно будущего коалиции, призвав Шольца высказать мнение по его экономическому проекту. По данным Bild, Линднер в воскресенье посетил Ведомство федерального канцлера, что подчеркивает серьезность ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики, что усилило слухи о возможных досрочных выборах.

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии Саския Эскен и Ларс Клингбайль отвергли экономический план министра финансов Кристиана Линднера, так как он противоречит политике «Зеленых» и СДПГ.