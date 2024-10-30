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    30 октября 2024, 19:00 • В мире

    Украина довела правительство Германии до раскола

    Эксперты оценили перспективы проведения досрочных выборов в Бундестаг весной 2025 года

    Украина довела правительство Германии до раскола
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Анастасия Куликова

    «Светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада. Financial Times сообщила, что разногласия между тремя партиями настолько критичны, что перспектива проведения досрочных выборов в Бундестаг становится все более осязаемой. Какова вероятность такого сценария, кто в нем претендует на победу и что это будет означать для кризиса на Украине?

    Газета Financial Times сообщила о возможном распаде правящей коалиции в Германии. По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Действия главы парламента вызвали недовольство внутри «светофора» и усилили слухи о проведении досрочных выборов в Бундестаг уже весной 2025 года.

    Отмечается, что возможной датой голосования станет 9 марта. Несмотря на экономическую стагнацию и вероятные закрытия заводов Volkswagen, не все политики готовы смириться с кризисом во власти. Так, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что правительству необходимо организоваться для совместной работы во благо Германии.

    Напомним, в правящую коалицию ФРГ входят три партии: социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы. Данный союз зачастую называют «светофором» в соответствии с цветами фракций, входящих в него. Главной проблемой правительства в настоящий момент является затянувшийся процесс согласования бюджета на 2025 год.

    При этом, по мнению Financial Times, сплотить коалицию способна возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США. Германия может проявить лидерство в ЕС на фоне сложившейся политической обстановки, однако противоречия внутри Бундестага лишь усиливаются, что затрудняет совместную работу.

    Подобные обстоятельства влияют и на степень поддержки действующего правительства в обществе. Власть коалиции существенно ослабла на востоке страны. Так, на земельных выборах в Бранденбурге Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, победила «Альтернативу для Германии» (АдГ) с отрывом в 1,5%.

    В Тюрингии правая фракция заняла первое место, набрав 32,8% голосов. В тройку лидеров не попала ни одна партия «светофора». В свою очередь на выборах в Саксонии с результатом в 30,6% лидерами оказались христиан-демократы. Однако АдГ уступила им лишь 1,3%. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины, почему политический расклад в ФРГ меняется не в пользу Шольца.

    «Правящая коалиция в ФРГ действительно разваливается. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) рассорились. На этом фоне шансы на то, что они продолжат руководить страной до очередных выборов в сентябре 2025 года, крайне низкие», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом у всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, «катастрофически низкие рейтинги», напомнил собеседник. По его мнению, досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти Христианско-демократический союз (ХДС). «В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц», – указал политолог.

    Однако ХДС не сможет заручиться поддержкой более 30% избирателей, и партии придется создавать коалиционное правительство, считает Рар. «Поскольку Свободные демократы маргинализированы, в качестве партнеров у ХДС остаются «Зеленые» или СДПГ», – рассуждает эксперт.

    «Многие в руководстве ХДС предпочитают коалицию с «Зеленым». Таким образом, Анналена Бербок сохранит пост министра иностранных дел ФРГ. Партнерство ХДС с социал-демократами будет означать, что вице-канцлером становится Борис Писториус, а Шольц выходит на пенсию», – говорит Рар.

    Проведение досрочных выборов вполне вероятно,

    признает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «Говоря откровенно, необходимость роспуска «светофорной» коалиции назрела давно. Она утомила всех. Оппозиция регулярно критикует правящие партии за спорные решения, общество перестало верить в силу и мудрость власти. Думаю, от сложившейся ситуации устал даже сам Олаф Шольц», – сказал эксперт.

    «Ведь коалиция изначально считалась проблемной. Политики попытались соединить несоединимое: социалисты, либералы, «зеленые» – каждая партия имеет своего избирателя, поддерживает собственную идеологию. Их воззрения на будущее Германии диаметрально противоположны. Эффективную власть при таких вводных не построить», – считает он.

    «Получилась многоголовая химера: каждый начал тянуть одеяло на себя. Фракции даже лишились собственной идентичности. «Зеленые», например, неожиданно стали самой агрессивной политической силой страны, наиболее активно поддерживающей Украину. Это нонсенс – граждане ФРГ откровенно не понимают, что происходит», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому «светофорная коалиция» будет лишь рада распасться. За этот союз люди голосовать не намерены, а вот побороться за голоса избирателей по отдельности партии еще могут попытаться. Но в любом случае победа в рамках весенней электоральной кампании достанется ХДС. Также усилятся позиции АдГ и ССВ», – отмечает эксперт.

    «Немецкое общество воспримет подобный исход положительно. В конечном счете это правительство будет отражать политические воззрения большинства граждан. Однако напряжение между сторонниками правых и христиан продолжит нарастать. Тем не менее критичной формы оно не приобретет», – считает Гердт.

    «В Вашингтоне и Брюсселе к смене власти в ФРГ отнесутся спокойно.

    Именно США в свое время ратовали за создание «светофорной коалиции», ведь главная цель Белого дома в отношении Берлина – полное обнуление его экономических возможностей. Однако Шольц и его команда так упорно старались над реализацией этих планов, что это привело в шок даже Штаты», – полагает он.

    «ХДС – более адекватная партия. Потеря позиций Германии на международной арене продолжится, но будет идти в замедленном темпе. Даже если христиане захотят что-либо поменять в лучшую сторону, степень зависимости от Вашингтона не позволит им этого добиться», – добавляет собеседник.

    «Благосостояние ФРГ зависит от дешевых энергоресурсов России. Но налаживать диалог с Москвой без соответствующей санкции со стороны США не выйдет. Основные положения немецкой политики не изменятся: взгляда на украинский кризис никто не пересмотрит, защищать страну от развала промышленности не станут. К сожалению, местные парламентарии не обладают достаточной для этого волей», – говорит Гердт.

    Партиям внутри правящей коалиции не удается договориться по основным внутриполитическим вопросам, напоминает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Они даже не могут согласовать бюджет, хотя это принципиально важный вопрос для будущего курса страны», – иронизирует он.

    «Главная проблема коалиции заключается в том, что ее формирование происходило в принципиально иное время.

    На момент 2021 года все ее участники были согласны работать над продолжением курса Ангелы Меркель. Подразумевались и несколько натянутые, но не исключающие сотрудничества отношения с Россией», – добавляет эксперт.

    «То есть участники коалиции действительно мыслили в одном направлении. Конечно, они понимали, что по некоторым вопросам противоречия неизбежны, но положение дел четырехлетней давности не диктовало им необходимости принимать решения в спешке. Политики могли обсуждать тот или иной вопрос достаточно долгое время», – рассуждает собеседник.

    «Но конфликт на Украине все изменил. От власти потребовались быстрые действия, к чему коалиция была откровенно не готова. Все это вылилось в длительные процессы согласования даже малейших инициатив. На этом фоне началось снижение одобрения правительства со стороны общества», – полагает Соколов.

    «Скорее всего, досрочные выборы все же состоятся. Победителями станут ХДС/ХСС, которые могут сформировать коалицию с СДПГ. Христиане получают возможность триумфально вернуться во власть, заручившись крайне высоким кредитом доверия со стороны населения. Правые силы же останутся «при своих», – рассуждает он.

    «АдГ и ССВ сумеют заручиться значительной поддержкой, но стать по-настоящему мощной фракцией внутри Бундестага возможностей у них относительно немного. Тем не менее их влияние будет нарастать. Люди постепенно начнут более серьезно и взвешенно подходить к этим оппозиционным партиям», – говорит эксперт.

    «Однако больших изменений в политике Берлина ждать не стоит. Фридрих Мерц, наиболее вероятный претендент на пост канцлера, является сторонником трансатлантического курса. Не думаю, что он реально готов отказаться от поддержки Украины, начав выстраивать диалог с Москвой», – заключил Соколов.

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