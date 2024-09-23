Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца

Эксперты оценили итоги земельных выборов в Бранденбурге

Tекст: Анастасия Куликова

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, с небольшим отрывом победила на земельных выборах в Бранденбурге. Согласно окончательным результатам, за нее проголосовали 30,89% избирателей. На втором месте с результатом 29,23% голосов – «Альтернатива для Германии» (АдГ). Следом идет «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) – 13,48%. Замыкает четверку Христианско-демократический союз (ХДС) – 12,1%.

Входящие в правящую коалицию «зеленые» и свободные демократы (СвДП) не прошли в региональный парламент, поскольку не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия «Левых» не справилась с электоральным ограничением. В избиркоме сообщили, что явка на выборах составила 72,9%.

Согласно приведенным данным, СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов (2019 год), в то время как ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. Напомним, на выборах в Бранденбурге социал-демократы традиционно набирают большинство голосов с 1990 года.

Выборы в восточных землях ФРГ в целом оборачиваются крайне сенсационными результатами. Так, еще в начале сентября в Тюрингии АдГ одержала победу, набрав 32,8% голосов. В тройку лидеров также вошли ХДС и ССВ, в то время как СДПГ сумела заручиться поддержкой лишь 6,1% избирателей.

В свою очередь, на выборах в Саксонии с результатом в 30,6% лидерами оказались христиан-демократы. Однако АдГ уступила им лишь 1,3%. Партии Сары Вагенкнехт также удалось превзойти ожидания скептиков: свой голос за нее отдали 11,8% немцев. Уже тогда сопредседатели «Альтернативы» Алис Вайдель и Тино Хрупалла назвали итоги кампании «историческим успехом», передавал телеканал ZDF.

К текущим региональным выборам приковано колоссальное внимание со стороны европейских экспертов. Так, издание Bild в конце августа сообщало, что это голосование может навсегда изменить политику Германии путем значительного усиления оппозиционных АдГ и ССВ. Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как кампания на территории бывшей ГДР может повлиять на объемы помощи Берлина Украине.

«Выборы в Бранденбурге сложно назвать демократичными. СДПГ выиграла лишь благодаря сговору», – считает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он полагает, что после провала в Тюрингии и Саксонии они намеренно объединились с традиционными политическими силами против «Альтернативы для Германии». «Основной их аргумент заключался в том, что победа АдГ запустит ряд неприятных для правящих властей процессов», – пояснил собеседник.

Поэтому, например, некоторые политики из Христианско-демократического союза (ХДС) открыто агитировали за СДПГ, указал Гердт. «Партия Ангелы Меркель рассчитывала, что в результате этого сговора голоса потеряют маленькие партии – «зеленые» и либералы, а эти игроки останутся потенциальным партнером для коалиции.

Однако на деле манипуляции голосами избирателей оказались выстрелом себе в коленку.

ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. В одиночку им уже не править», – уточнил политик. Более того, планы остановить рост популярности АдГ также обречены на провал, добавил он. «Альтернатива» – это будущее. Хотя нужно признать, что внутри объединения назрел вопрос о проведении модернизации: быть оппозиционной силой – одно, а управлять страной – совсем другое», – рассуждает Гердт.

По его прогнозам, после прошедших в Бранденбурге выборов состоятся непростые переговоры по созданию земельного правительства. «Не исключено, что СДПГ придется договариваться с ССВ. Однако между ними существуют значимые противоречия, одно из которых – помощь Украине», – указал спикер.

«В случае формирования коалиции либо Вагенкнехт «включит задний ход» и обнулит все свои прежние заявления по вопросу взаимодействия с Киевом, либо социал-демократы будут вынуждены пойти на уступки. Тогда, кстати, будет ясна и роль ССВ – не была ли она создана для того, чтобы разделить АдГ», – рассуждает собеседник.

Впрочем, он допускает сценарий, при котором сойдутся ХДС и СДПГ, и Бранденбург станет землей с правительственным меньшинством. «Такое уже бывало. В случае реализации этого варианта стоит ожидать серьезных драк и баталий в парламенте по каждому вопросу», – добавил Гердт. По его оценке, несмотря на успех правых сил, их голос не является решающим –

влиять на действия Берлина для них будет практически невозможно.

«Если сложить результаты ССВ и АдГ, то получается, что около 43% людей проголосовали против политики Берлина, а также сегодняшнего правительства ФРГ», – заметил спикер. Он указал на парадокс: СДПГ считается партией трудящихся, но именно во время правления этой политической силы зафиксировано самое большое сокращение рабочих мест и число банкротств предприятий.

«Населению Германии стоит дать жесткую оценку СДПГ. Я думаю, западные земли тоже начнут просыпаться, и это отразится на итогах голосования в Бундестаг. Разумеется, если мы до этого момента не ввалимся в беспорядки, которые сделают выборы невозможными», – рассуждает Гердт.

ФРГ стоит на пороге изменений политического ландшафта, считает германский политолог Александр Рар. «Появление ССВ и рост влияния АдГ ослабляют традиционные партии. Либеральные элиты приняли этот вызов и теперь будут серьезно бороться за власть», – отметил он. По его словам, в Бранденбурге выиграл местный политик Дитмар Войдке, который «боролся на выборах популистскими методами». Именно поэтому, как считает собеседник, СДПГ и одержала верх.

«Впрочем, впереди – сложные переговоры по созданию земельного правительства.

На сегодняшний день непонятно, как ССВ, СДПГ и ХДС найдут общий политический фундамент», – указал Рар.

Политолог-германист Егор Белячков в свою очередь обратил внимание на то, что традиционные партии, несмотря на победу СДПГ, теряют поддержку избирателя, особенно это касается восточных немцев. По мнению эксперта, АдГ в этой ситуации выгодно оставаться в оппозиции. «За год до выборов в Бундестаг подобная тактика оставляет свободным поле для активной критики не только партий «светофорной коалиции», но и «Союза Сары Вагенкнехт», в случае его вхождения в земельное правительство», – пояснил он. По сути, речь идет о потенциальной коалиции ССВ и СДПГ.

По оценкам собеседника, «Альтернатива для Германии» за прошедшие три земельные кампании доказала, что может быть партией «широкого избирателя». «Также практически у всех фракций стабилизировался электорат. Исключением является лишь «Левая партия», перед которой поставлен вопрос о дальнейшем существовании. В целом же земельные выборы 2024 года стали «пробным камнем» перед голосованием в Бундестаг в 2025-м», – заключил Белячков.