Немецкий политик объяснил «сговором» победу СДПГ на выборах в Бранденбурге

Экс-депутат Бундестага Гердт: Партия Шольца выиграла выборы в Бранденбурге лишь благодаря сговору

Tекст: Анастасия Куликова

«Выборы в Бранденбурге сложно назвать демократичными. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла лишь благодаря сговору», – считает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. Он полагает, что после провала в Тюрингии и Саксонии социал-демократы объединились с традиционными политическими силами против «Альтернативы для Германии». «Основной их аргумент заключался в том, что победа АдГ запустит ряд неприятных для правящих властей процессов», – пояснил собеседник.

Поэтому, например, некоторые политики из Христианско-демократического союза (ХДС) открыто агитировали за СДПГ, указал Гердт. «Партия Ангелы Меркель рассчитывала, что в результате этого сговора голоса потеряют маленькие партии – «зеленые» и либералы, а эти игроки останутся потенциальным партнером для коалиции. Однако на деле манипуляции голосами избирателей оказались выстрелом себе в коленку», – акцентировал он.

Спикер напомнил, что ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. «В одиночку им уже не править», – уточнил политик. Более того, планы остановить рост популярности АдГ также обречены на провал, добавил он. «Альтернатива» – это партия будущего. Хотя нужно признать, что внутри объединения назрел вопрос о проведении модернизации: быть оппозиционной силой – одно, а управлять страной – совсем другое. Уже сейчас стоит задуматься о том, чтобы насытить АдГ сильными кадрами», – рассуждает Гердт.

По его прогнозам, после прошедших в Бранденбурге выборов состоятся непростые переговоры по созданию земельного правительства. «Не исключено, что СДПГ придется договариваться с «Союзом Сары Вагенкнехт» (ССВ). Однако между ними существуют значимые противоречия, одно из которых – помощь Украине», – указал спикер. Он напомнил, что если СДПГ выступает за поддержку Киева, то ССВ – резко против.

«В случае формирования коалиции либо Вагенкнехт «включит задний ход» и обнулит все свои прежние заявления по украинскому вопросу, либо социал-демократы будут вынуждены пойти на уступки. Тогда, кстати, будут ясна и роль ССВ – не была ли она создана для того, чтобы разделить АдГ», – рассуждает собеседник.

Впрочем, он допускает сценарий, при котором сойдутся ХДС и СДПГ, и Бранденбург станет землей с правительственным меньшинством. «Такое уже бывало. В случае реализации этого варианта стоит ожидать серьезных драк и баталий в парламенте по каждому вопросу», – добавил Гердт.

«Несмотря на успех правых сил, их голос не является решающим – влиять на действия Берлина и менять политику им будет практически невозможно. Однако с политической точки зрения результаты выборов в Бранденбурге – это серьезная заявка на изменение общеполитической доктрины», – подчеркнул политик.

«Если сложить результаты ССВ и АдГ, то получается, что около 43% людей проголосовали против политики Берлина, а также сегодняшнего правительства ФРГ», – заметил спикер. Он также указал на парадокс: СДПГ считается партией трудящихся, но именно во время правления этой политической силы зафиксировано самое большое сокращение рабочих мест и число банкротств предприятий.

«Населению Германии стоит дать жесткую оценку СДПГ. Я думаю, западные земли тоже начнут просыпаться, и это отразится на итогах голосования в Бундестаг. Разумеется, если мы до этого момента не ввалимся в беспорядки, которые сделают выборы невозможными», – заключил Гердт.

Ранее Социал-демократическая партия Германии, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, с небольшим отрывом победила на земельных выборах в Бранденбурге. Согласно окончательным результатам, за СДПГ проголосовали 30,89% избирателей. На втором месте с результатом 29,23% голосов – «Альтернатива для Германии». Следом идет «Союз Сары Вагенкнехт» – 13,48%. Замыкает четверку лидеров Христианско-демократический союз (ХДС) – 12,1%.

Входящие в правящую в ФРГ коалицию «зеленые» и свободные демократы (СвДП) не прошли в региональный парламент, поскольку не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Партия «Левые» также не прошла в парламент. В избиркоме сообщили, что явка на выборах составила 72,9%.

Согласно приведенным данным, СДПГ и АдГ улучшили свои позиции в регионе с прошлых выборов (2019 год), в то время как ХДС показала меньший результат, чем пять лет назад. На выборах в Бранденбурге социал-демократы набирают большинство голосов с 1990 года.

В начале сентября местные выборы прошли в двух восточных землях Германии – Тюрингии и Саксонии. АдГ победила в Тюрингии, набрав 32,8% голосов. В Саксонии она заняла второе место с 30,6%, уступив ХДС чуть больше 1%. Германист Иван Кузьмин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил такие результаты протестом немцев против нынешней политической ситуации.