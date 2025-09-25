Камала Харрис в мемуарах рассекретила обидное прозвище Меркель

Tекст: Ирма Каплан

По словам Харрис, откровенный разговор с Меркель произошел в 2021 году, когда Меркель в качестве канцлера Германии посещала США. Тогда она рассказала американскому вице-президенту о тяжелом пути в немецкой политике для женщины из Восточной Германии в окружении западногерманских мужчин.

«Когда стало ясно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми», – приводит слова Харрис РБК.

Тогда экс-канцлер призналась, что однопартийцы придумали ей прозвище, но произнесла его на немецком и Харрис могла о нем сказать только «некое слово». Переводчик Меркель уточнил, что так называют «очень уродливую птицу».

«Раньше они дразнили меня этой… ну уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно <...> Никогда не позволяй им довести тебя до слез», – написала Харрис совет немецкого экс-канцлера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2021 году бывшая вице-президент США Камала Харрис уже публиковала мемуары «Истины, которым мы следуем: американский путь».

В июле 2025 года издательство Hachette приобрело права на мемуары бывшего президента США Джо Байдена почти за 10 млн долларов, что меньше, чем его предшественники в Белом доме – Билл Клинтон и Барак Обама.