Камала Харрис в мемуарах рассекретила обидное прозвище Меркель
Бывший вице-президент США Камала Харрис мемуары под названием «107 дней», в которых рассказала о том, как секретничала с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и как та учила ее стойкости на политической арене в окружении мужчин.
По словам Харрис, откровенный разговор с Меркель произошел в 2021 году, когда Меркель в качестве канцлера Германии посещала США. Тогда она рассказала американскому вице-президенту о тяжелом пути в немецкой политике для женщины из Восточной Германии в окружении западногерманских мужчин.
«Когда стало ясно, насколько она сильна, нападки на нее стали личными и подлыми», – приводит слова Харрис РБК.
Тогда экс-канцлер призналась, что однопартийцы придумали ей прозвище, но произнесла его на немецком и Харрис могла о нем сказать только «некое слово». Переводчик Меркель уточнил, что так называют «очень уродливую птицу».
«Раньше они дразнили меня этой… ну уродливой птицей. И поначалу мне было очень больно <...> Никогда не позволяй им довести тебя до слез», – написала Харрис совет немецкого экс-канцлера.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2021 году бывшая вице-президент США Камала Харрис уже публиковала мемуары «Истины, которым мы следуем: американский путь».
В июле 2025 года издательство Hachette приобрело права на мемуары бывшего президента США Джо Байдена почти за 10 млн долларов, что меньше, чем его предшественники в Белом доме – Билл Клинтон и Барак Обама.