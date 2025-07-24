Байден продал права на свои мемуары дешевле, чем Клинтон и Обама

Tекст: Ирма Каплан

«Бывший президент США Джо Байден дал понять, что его мемуары будут посвящены четырем годам его президентства. По словам осведомленных источников, бывший президент продал мемуары издательству Hachette Book Group за аванс в размере около 10 млн долларов. Издатель мемуаров пока не назначил дату выхода книги», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

В материале указано, что Hachette получило право на продажу книги по всему миру. Сроки презентации книги будут зависеть от скорости написания 82-летним политиком и состояния его здоровья, так как в мае стало известно об обнаружении у него агрессивной формы рака простаты.

WSJ отмечает, что права на мемуары Билла Клинтона были проданы за 15 млн долларов, а Барак Обама с супругой Мишель – за 60 млн долларов, намекая на скромный, по сравнению с предшественниками, авторский гонорар передает ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2007 году Байден опубликовал свои мемуары «Сдержать обещания: в жизни и политике», где рассказал о семье, президентских выборах и работе на посту вице-президента. Кроме того, бывшая вице-президент США Камала Харрис также опубликовала мемуары «Истины, которым мы следуем: американский путь».