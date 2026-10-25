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Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием
Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила цель с обновленными в полете координатами.
Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила новую цель, координаты которой были изменены уже после запуска ракеты, передает РИА «Новости».
«Мы укрепляем дальний эшелон системы «Стальной купол» для защиты воздушного пространства страны и повышаем нашу способность реагировать на меняющиеся угрозы», – заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.
По его словам, испытание подтвердило маневренность и эффективность комплекса, способного поражать цель после обновления параметров непосредственно в полете. В проекте участвуют около тысячи компаний-субподрядчиков, которые развивают собственные технологические компетенции и готовят квалифицированных специалистов для оборонной промышленности.
SIPER разрабатывается в рамках национальной программы укрепления эшелонированной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Турция передала Украине средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
В июле Анкара проработала варианты передачи закупленных российских зенитных ракетных систем третьим странам.
В мае на выставке в Стамбуле турецкая сторона впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan.