Турция показала гиперзвуковую ракету Yildirimhan

Турция представила баллистическую ракету Yildirimhan с дальностью 6 тыс. км
На выставке в Стамбуле Турция впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan, способную поражать цели на расстоянии до 6 тыс. км.
Министерство национальной обороны Турции впервые представило межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan на выставке оборонной промышленности SAHA 2026 в Стамбуле, передают «Вести».
Новая ракета получила название «Повелитель молний» и стала первой МБР турецкого производства.
Согласно официальным характеристикам, Yildirimhan оснащена четырьмя двигателями и способна развивать скорость до 25 Махов, что эквивалентно примерно 8,5 км в секунду. Дальность полета составляет до 6 тыс. км, что позволяет поражать цели на значительных расстояниях.
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил: «Жидкотопливная ракета Yildirimhan в настоящее время является нашей ракетой с самым большим радиусом действия… Пусть никто не сомневается, что, если потребуется, мы без колебаний применим ее». По его словам, это важный шаг для укрепления национальной безопасности страны.
Известно, что ракета способна нести боеголовку весом до трёх тонн, в качестве топлива используется тетраоксид диазота. Эксперты отмечают, что создание такой ракеты существенно повышает оборонный потенциал Турции и может изменить расстановку сил в регионе.
