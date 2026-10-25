Tекст: Ольга Иванова

Полиция со шлемами и щитами не пропускает транспорт и пешеходов без аккредитации в РИК, передает РИА «Новости». Движение на улицах, где расположены РИК, администрация президента и городское собрание, было остановлено днем.

В самом офисе избиркома сохраняется спокойная обстановка. Представители РИК воздерживаются от комментариев вне регулярных брифингов по явке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.

В тот же день бывший президент страны Александр Вучич выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией.

Группа молодых людей напала на мать политика.