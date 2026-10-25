Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.0 комментариев
У здания избиркома в Белграде выставили тяжело экипированную полицию
В центре Белграда у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии выставлен кордон тяжело экипированной полиции, перекрыта центральная улица.
Полиция со шлемами и щитами не пропускает транспорт и пешеходов без аккредитации в РИК, передает РИА «Новости». Движение на улицах, где расположены РИК, администрация президента и городское собрание, было остановлено днем.
В самом офисе избиркома сохраняется спокойная обстановка. Представители РИК воздерживаются от комментариев вне регулярных брифингов по явке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии началось голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины.
В тот же день бывший президент страны Александр Вучич выразил надежду на укрепление сотрудничества с Россией.
Группа молодых людей напала на мать политика.