Иран предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу

В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Аракчи предложил выработать новые договоренности по Ормузскому проливу
Тегеран настаивает на пересмотре действующих правил прохождения судов через стратегически важную водную артерию на Ближнем Востоке.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera выступил с инициативой пересмотра действующих норм судоходства. «Необходимо создать новые договоренности касательно Ормузского пролива и прохождения кораблей через него», – заявил министр, передает РИА «Новости».
Накануне глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе. ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Ранее власти Ирана предупредили, что любые попытки захватить остров Харк приведут к жесткому ответу и унижению нападающих.