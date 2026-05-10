Армия Ирана пригрозила США «неожиданными вариантами» войны
Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на исламскую республику, включая новую технику и оружие, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
Акраминия сообщил, что Иран подготовил для Соединённых Штатов «неожиданные варианты» в случае нового нападения на страну, передает ТАСС.
Акраминия заявил: «Если [США] снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. <…> Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы». По его словам, если конфликт выйдет на эти новые направления, Тегеран сможет «застать врага врасплох», так как Вашингтон не сможет предвидеть подобного развития событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной.
Иранские военные выпустили несколько типов тяжелых ракет по расположениям американских войск.
Командование Корпуса стражей исламской революции заявило об ошибке Израиля при атаке на Иран.