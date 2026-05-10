Fox News сообщил о крупном пожаре на заводе пластика в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупный пожар произошел на предприятии по переработке пластика в американском штате Теннесси, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News. Сильное возгорание случилось на территории компании Sigma Renew 360, которая входит в группу Sigma Plastics Group. Окрестности заволокло густым черным дымом, который хорошо виден на видеозаписях с места событий.

В сообщении Fox News говорится: «На новом видео запечатлен масштабный пожар, разгоревшийся в пятницу в компании по переработке пластика в округе Генри, штат Теннесси... На видео видно гигантское черное облако дыма, поднимающееся с объекта компании Sigma Renew 360, входящей в состав Sigma Plastics Group».

Причина возгорания пока не установлена. Местные власти объявили режим самоизоляции для жителей близлежащих районов из-за сильного задымления. Информации о возможных пострадавших пока нет.

