Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

Спасатели не обнаружили выживших в результате взрыва на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси, передает ТАСС.
Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис заявил на пресс-конференции: «На месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря».
Взрыв произошел в пятницу утром на предприятии, производящем взрывчатые вещества для Пентагона и промышленных нужд. Ранее власти сообщали о нескольких погибших и как минимум 18 пропавших без вести. Точное число жертв пока не уточняется, причины трагедии выясняются.
Компания Accurate Energetic Systems обеспечивает американские военные и промышленные рынки различными видами взрывчатки. В операции по ликвидации последствий участвуют сотни специалистов различных служб.
Отмечается, что предприятие выпускало заряды для ВСУ.