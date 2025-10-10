На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».33 комментария
В США уточняют количество жертв после взрыва на заводе
На заводе взрывчатых веществ в Теннесси произошло ЧП, есть погибшие и раненые
После ЧП на предприятии по выпуску взрывчатки в Теннесси среди сотрудников есть погибшие и пропавшие, точное число жертв уточняется.
Взрыв произошел на заводе Accurate Energetic Systems в районе Бакснорт американского штата Теннесси, передает РИА «Новости». По данным телеканала ABC, офис шерифа округа Хамфрис подтвердил факт происшествия и сообщил, что на предприятии работают экстренные службы.
Шериф Крис Дэвис сообщил, что на данный момент известно о нескольких погибших и пропавших без вести. Он заявил журналистам: «Мы можем подтвердить, что на предприятии Accurate Energy Systems в районе Бакснорт произошел взрыв».
По информации главы округа, по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести. Точное количество погибших пока не называется.
Компания Accurate Energetic Systems создана в 1980 году. Она занимается разработкой, производством и хранением взрывчатых веществ для оборонной, аэрокосмической и коммерческой сфер.
