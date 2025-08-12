Число погибших при взрыве на заводе в Пенсильвании выросло до двух человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число погибших после взрыва на сталелитейном заводе компании US Steel в городе Клэртон, штат Пенсильвания, увеличилось до двух человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Как уточнил телеканал, «два человека погибли при взрыве на сталелитейной компании в районе Питтсбурга. Чиновники заявили, что была подтверждена гибель одного человека, считавшегося пропавшим без вести... По меньшей мере десять человек пострадали».

Ранее канал CBS информировал только об одном погибшем и десятках пострадавших. Взрыв прогремел на одном из объектов US Steel, расположенном в пригороде Питтсбурга – Клэртоне.

По данным Associated Press, после происшествия под завалами могли оказаться люди. Власти продолжают разбор завалов и выясняют обстоятельства взрыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заводе US Steel в США произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб.