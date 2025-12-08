Россияне раскупили видеокарты в ожидании роста цен

Tекст: Вера Басилая

По словам продавцов, спрос на видеокарты вызван мировым трендом по развитию искусственного интеллекта и опасения по поводу удорожания комплектующих. Жители Петербурга стали особенно активно скупать видеокарты: за год продажи этих устройств тут выросли в девять раз, пишут «Известия».

На Wildberries осенью 2025 года продажи видеокарт увеличились на 124% по количеству по сравнению с летом. Предыдущее осеннее значение прошлого года уступило нынешнему показателю примерно в четыре раза. В Петербурге зафиксирован абсолютный рекорд прироста – оборот вырос более чем на 800%, а средний размер покупки подскочил на 21%.

В объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» осенний спрос на видеокарты также вырос: продажи увеличились на 20% по сравнению с летом. За три первых квартала текущего года этот показатель достиг 60%. Представители ретейлеров объясняют спрос потребностями в чипах, используемых для расчетов при работе современных нейросетей.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков напомнил, что именно видеочипы лежат в основе вычислений для искусственного интеллекта. Это объясняет, почему рост популярности нейросетей повысил интерес россиян к запасу видеокарт.

Ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что в 2026 году стоимость техники в России может вырасти на 25-35% из-за кризиса на рынке памяти, технологического сбора и обязательной маркировки электроники.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отметил, что решение о введении технологического сбора принимают из-за невозможности российских компаний конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.