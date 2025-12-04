Россиян предупредили о возможном значительном росте цен на технику

Аналитик Муртазин сообщил о росте цен на электронику в России до 35% в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, дефицит памяти и ее подорожание уже отражаются на ценах смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, передает Газета.Ru.

Муртазин отметил: «Техника уже дорожает. К декабрю цены на ноутбуки и компьютеры выросли на 10%, видеокарты тоже пойдут вверх, а SSD дорожают уже на 10%, и это только начальный рост. В будущем с учетом маркировки и сбора минимальный рост цены составит 25%. Если с курсом что-то произойдет, возможно, мы увидим рост цен до 35%».

Специалист пояснил, что еще недавно память составляла около 6-7% себестоимости устройства, а сегодня этот показатель вырос примерно до 20%. Особенно резко подорожала оперативная память: комплект DDR5 на 64 ГБ стоил летом 17 тыс. руб., в ноябре – 32 тыс. руб., а к декабрю цена взлетела до 94 тыс. руб.

Кризис сильнее всего затронет бюджетные смартфоны стоимостью до 25 тыс. руб.: исчезнут варианты с 512 ГБ, а вместо них появятся модели с минимально возможной комплектацией – например, с 6 ГБ оперативной памяти. Выиграют только крупные производители вроде Apple и Samsung с гарантированными поставками, мелким брендам уже не хватает компонентов.

Муртазин подчеркивает, что реальный дефицит уже наступил: доступные объемы уходят только крупнейшим компаниям, а малые производители фактически остаются без поставок, что может существенно изменить рынок техники в России.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что решение о введении технологического сбора на электронную продукцию хотят принять из-за невозможности российских компаний конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.