Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
В Госдуме объяснили планы ввести сбор на электронику
Депутат Свинцов: Сбор на электронику планируется ввести из-за конкуренции с КНР
Решение о введении технологического сбора на электронную продукцию хотят принять из-за невозможности российских компаний конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки Центробанка, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
По его словам, сбор будет «весьма умеренный», но приведет к удорожанию техники, передает «Газета.Ru».
Свинцов добавил, что большая часть отечественных предприятий, особенно производящих бытовую технику, поднимает вопрос о несправедливой конкуренции: ставка в Китае составляет 2–4% годовых, в России – до 30%. Это увеличивает издержки и делает закупку компонентов дороже на 15–20% за несколько месяцев.
«В таких условиях конкурировать невозможно», – отметил Свинцов, подчеркнув, что собранные средства пойдут на поддержку отечественных предприятий, создание новых производств и пополнение оборотных средств.
Свинцов уточнил, что в результате принятых мер техника подорожает на 3–5%. «Все это сегодня крайне необходимая мера… С точки зрения подорожания, большого подорожания на технику не предвидится, потому что все-таки сбор будет весьма умеренный, в пределах от 3 до 5% от стоимости», – добавил он
По информации Ведомостей, законопроект, разработанный Минпромторгом, предусматривает, что плательщиками сбора станут и импортеры, и российские производители, независимо от локализации. Ставка не превысит 5 тыс. рублей, а перечень товаров определят поэтапно в течение нескольких лет, сейчас список еще не сформирован. Новый механизм заработает с 1 сентября 2026 года, чтобы бизнес успел подготовиться.
Газета ВЗГЛЯД писала о подходах России для развития микроэлектроники.