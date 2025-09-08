Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России

Доктор Мясников сообщил об опасности применения аспирина

Tекст: Елизавета Шишкова

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности аспирина, передает Lenta.ru.

Он заявил: «Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин». По его словам, в других странах аспирин перестали назначать пациентам, если нет опасного для жизни сужения сосудов.

Мясников объяснил, что аспирин обладает выраженным кроворазжижающим эффектом, из-за чего может провоцировать кровоизлияния в мозг и тяжелые кровотечения. Врач отметил, что во многих случаях лекарство назначается необоснованно и это приводит к трагическим последствиям.

В заключение специалист призвал россиян не заниматься самолечением и обязательно консультироваться с врачом перед приемом препаратов, особенно таких как аспирин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав подготовил проект закона, который обязывает фармацевтов информировать покупателей о наличии дешевых аналогов лекарств. Аптечные работники могут быть оштрафованы на сумму до 200 тыс. рублей за отказ сообщить такую информацию. Законопроект должен способствовать повышению доступности медикаментов для граждан.