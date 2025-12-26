ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

Tекст: Катерина Туманова

«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.