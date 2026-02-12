  • Новость часаИз волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов
    Каллас высказалась против выборов на Украине
    Отмечен рост заявок от граждан западных стран на переезд в Россию
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    12 февраля 2026, 10:19 • Новости дня

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться

    Politico: Мерц потребовал от немцев перестать лениться и разозлил сограждан

    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    @ IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал граждан перестать лениться и сократить больничные, однако его инициатива об ограничении частичной занятости вызвала массовое возмущение избирателей.

    «Общая производительность нашей национальной экономики недостаточно высока», – заявил Мерц, передает Politico.

    По его словам, баланс между работой и личной жизнью, а также четырехдневная рабочая неделя не помогут сохранить нынешний уровень процветания страны в будущем, поэтому необходимо трудиться усерднее.

    Политик раскритиковал количество больничных, которые берут жители Германии, отметив, что этот показатель составляет почти три недели в год. Он призвал создать новые стимулы, побуждающие людей работать, а не уходить на бюллетень при малейшем недомогании.

    Консерваторы предложили отменить законное право на неполный рабочий день без уважительных причин, назвав это борьбой с «образом жизни на полставки». Инициатива вызвала гнев граждан, особенно женщин, и породила множество сатирических мемов* в социальных сетях.

    Опросы показали, что две трети немцев выступают против ужесточения правил трудоустройства, а доверие к экономической политике партии упало. В итоге политической силе пришлось исключить скандальную формулировку из своих предложений.

    В качестве примера для подражания Мерц привел Грецию, где была введена шестидневная рабочая неделя. Он посоветовал всем недовольным 40-часовым графиком обратить внимание на греческий опыт дерегулирования рынка труда.

    Ранее СМИ сообщали, что Мерц усилил кампанию против роста популярности партии «Альтернатива для Германии», назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт.

    До этого Мерц уже выражал неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    11 февраля 2026, 18:48 • Новости дня
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    ЛДПР предложила снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ЛДПР предлагает снизить НДС до 10% на товары для детей и подростков, одновременно подняв налог для деликатесов, включая устрицы и мидии.

    ЛДПР предложила снизить ставку НДС до 10% на товары для детей и подростков, а также повысить налог на деликатесы, такие как устрицы, сообщает Газета.Ru. Автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сысоев, пояснил, что речь идет о товарах, которые включены в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

    В партии подчеркнули, что проблема высокой стоимости детских товаров – от игрушек до мебели – была отмечена большинством опрошенных, которые в 2025 году назвали нехватку денег главной причиной отказа от рождения детей. По мнению ЛДПР, доступность таких товаров должна быть обеспечена, чтобы не ухудшалось материальное положение семей.

    Для сбалансированности поступлений в бюджет ЛДПР предлагает отменить льготную ставку НДС 10% на ряд деликатесов, к которым относятся устрицы, гребешки и мидии. В партии отметили, что эти продукты не относятся к товарам первой необходимости.

    В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что такая мера поможет поддержать семьи с детьми, а Сысоев добавил: «цены растут сегодня буквально на все», и особенно сильно сказываются на семейных бюджетах услуги ЖКХ и стоимость детских товаров. По его словам, предложенные изменения позволят «сберечь в карманах наших граждан дополнительные деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин России подготовил законопроект об уточнении перечня документов для подтверждения принадлежности детской продукции к товарам, облагаемым по льготной ставке НДС 10%.

    11 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде

    Тарасова: Выступление Гуменника на Олимпиаде изуродовали, заставив сменить музыку

    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    По словам Тарасовой, новая музыка была совершенно другого плана – вальс, к которому Гуменник не успел привыкнуть за два дня, передает РИА «Новости». Она отметила, что ранее фигурист целый год катался под другую музыку, идеально подобранную для него.

    Тарасова подчеркнула, что на лице спортсмена было видно растерянность, когда зазвучала новая мелодия, и он как будто ожидал услышать другую композицию. По ее словам, Гуменник обычно не ошибается на каскаде, который является его сильной стороной, но в этот раз допустил ошибку из-за сложившейся ситуации.

    Тренер добавила, что участие Гуменника и всей команды России в Олимпийских играх было испорчено из-за подобных решений организаторов.

    «Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – подчеркнула Тарасова.

    Напомним, российский фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде на фоне сложностей с согласованием музыки из фильма «Парфюмер».

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе.

    Гуменник оказался на 12-м месте после короткой программы на Олимпиаде.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 18:17 • Новости дня
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову возвращены участок и дом в поселке Раздоры Одинцовского района после отмены предыдущего решения.

    Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову возвращены участок земли и жилой дом в поселке Раздоры Одинцовского района Московской области, передает ТАСС. Сообщается, что Мосгорсуд отменил ранее принятое решение о передаче этих объектов недвижимости государству.

    Один из участников судебного процесса уточнил: «Мосгорсуд отменил решение о передаче государству жилого дома и участка Иванова в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья». Эта информация подтверждена источником агентства.

    Ранее имущество Иванова было изъято в рамках расследования, однако суд пришел к выводу о необходимости возврата недвижимости бывшему чиновнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    11 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen

    Алиханов сообщил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в 2026 году

    Минпромторг анонсировал запуск бывших заводов Toyota и Volkswagen
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск производства на бывших заводах Toyota в Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области намечен на 2026 год, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая в Госдуме.

    Министр подчеркнул: «В этом году мы планируем перезагрузить оставшиеся два завода – это завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге, и бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».

    Алиханов также сообщил, что Минпромторг предлагает разработать дополнительные меры по защите инвестиций российских компаний на случай, если иностранные автопроизводители решат покинуть российский рынок.

    В декабре японская компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire, несмотря на приостановку производства в Петербурге.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев.

    11 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

    Песков заявил о преждевременности разговоров о выборах на Украине

    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

    По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

    Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

    The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    11 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    Министр спорта Дегтярев назвал негодяем французского главу ИИХФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко высказался в адрес главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, назвав его негодяем.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» на платформе VK Видео заявил о планах подать иск к Международной федерации хоккея.

    По его словам, Россия надеется добиться восстановления своих сборных на международных турнирах примерно через год.

    Дегтярев отметил, что самой сложной федерацией для переговоров является именно IIHF, поскольку ее возглавляет француз Люк Тардиф.

    «Это связано с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф, негодяй редкий. Но там, я думаю, мы где-то через годик тоже восстановимся. По нашему плану будем судиться», – сказал министр.

    Сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных хоккейных турнирах с 2022 года.

    Ранее сборная России по хоккею на траве допущена к участию во всех юниорских международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

    МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление ОКР не ранее апреля. Дегтярев также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    11 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ

    Безруков и Певцов рассматривались на пост ректора МХАТ

    Два известных актера названы кандидатами на место ректора Школы-студии МХАТ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В список возможных претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова входят актеры Сергей Безруков и Дмитрий Певцов, сообщили два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.

    Один из собеседников агентства уточнил: «Мне известно, что изначально выбор стоял между Богомоловым, Певцовым и Безруковым», передает ТАСС.

    Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что при возможной отставке Богомолова одним из кандидатов может стать художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, который тесно связан с традициями Школы-студии МХАТ.

    По его словам, Писарев преподает в учебном заведении, пользуется популярностью у студентов и успешно совмещает педагогическую и руководящую деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Константин Богомолов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.

    По данным источника, Богомолов ушел с поста ректора из-за невозможности совмещать эту должность с руководством театрами.

    Ранее режиссер был назначен исполняющим обязанности ректора, так как соответствовал квалификационным требованиям.

    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    11 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций
    Росфинмониторинг включил «Рижский хлеб» в перечень экстремистских организаций
    @ rigahleb.com

    Tекст: Ольга Иванова

    В список террористов и экстремистов внесли компанию «Рижский хлеб», среди членов которой значатся граждане Латвии и Украины.

    Компания «Рижский хлеб» внесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Об этом говорится в информации, размещённой на официальном сайте Росфинмониторинга.

    В сообщении ведомства отмечается: «Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс 02.10.1964 г. р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна 21.10.1977 г. р. ООО Рижский хлеб». На данный момент никаких дополнительных подробностей о деятельности организации не приводится.

    Включение в список террористов и экстремистов означает заморозку счетов компании и ограничение ряда финансовых операций на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура инициировала процесс о признании экстремистской и запрете группы, владеющей долей в ООО «Рижский хлеб» в Ивановской области.

    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    11 февраля 2026, 16:46 • Новости дня
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    В Казахстане комика Сабурова решили проверить по статье о наемничестве
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова после появления видео, где он говорит о поддержке российских военных, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

    В Генпрокуратуру Казахстана поступило заявление с просьбой проверить видео с комиком Нурланом Сабуровым, в котором он говорит о поддержке российских военных, передает Finratings.kz. Обращение направил местный активист Марат Турымбетов. По мнению юриста Бауыржана Онгарова, действия Сабурова могут квалифицироваться по статье о наемничестве, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    Вокруг видео возникли споры: некоторые пользователи выразили сомнения в его подлинности и предположили, что ролик мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Однако издание подчеркивает, что ИИ не использовался, и видео действительно существует.

    Марат Турымбетов в социальных сетях заявил: «Друзья, пока вы все тут спорите о подлинности видео с Сабуровым. Думаю, что компетентные органы разберутся. И, в случае если это ложный донос, я готов нести ответственность по закону Республики Казахстан». Теперь судьбу Сабурова предстоит определить официальным органам.

    Ранее Сабуров заявлял, что вопросом урегулирования по его запрету на въезд в Россию займутся юристы.

    Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. В разных частях страны принялись отменять концерты стендапера.

    11 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    На Олимпиаде появился новый тренд: фигуристы инсценируют смерть
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    На зимних Олимпийских играх в Милане в соревнованиях по танцам на льду неожиданно обозначилась яркая художественная тенденция: все больше дуэтов завершают свои программы сценами символической смерти. Фигуристы «умирают» на льду, инсценируют убийства, самоубийства и трагические развязки известных сюжетов – от «Ромео и Джульетты» до «Крестного отца».

    Американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, пробившиеся в олимпийскую команду США, в этом сезоне дважды «погибли» в своих постановках, пишет The Washington Post. Сначала в программе по мотивам «Собора Парижской Богоматери» Каррейра изображала гибель Эсмеральды, безжизненно повисая на колене партнера. После неудачного приема программы дуэт вернулся к более ранней постановке под музыку из фильма «Парфюмер: История одного убийцы» – и вновь финал завершился ее символической смертью.

    «Раньше у нас всегда были счастливые программы», – призналась Каррейра. Однако именно мрачная драматургия помогла дуэту квалифицироваться на Игры, где они идут 11-ми.

    По данным The Washington Post, из 20 пар, вышедших в финал олимпийского турнира, как минимум шесть включили в свои произвольные танцы элементы, связанные со смертью. Для сравнения: на Олимпиаде-2022 ни одна из шести лучших пар не завершала выступление подобной сценой.

    Американцы Уна и Гейдж Браун выбрали для программы «Крестного отца». От идеи изображать выстрелы они отказались как от слишком комичной, в итоге остановившись на «чистом» жесте – Уна проводит пальцем по горлу партнера, после чего его голова безвольно опускается. Правда, на Олимпиаду дуэт не отобрался.

    Вице-лидеры турнира Мэдисон Чок и Эван Бейтс в своей постановке обыгрывают образ матадора и быка. В финале Бейтс лежит на льду, а партнерша возвышается над ним с победным взглядом. Однако Чок настаивает: «Я не убиваю Эвана. Это скорее укрощение зверя». По ее словам, она «не может убить собственного мужа».

    Французская пара Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо подошла к теме иначе: в их интерпретации смерть предшествует выходу на лед – образ ангела задает тон всей композиции.

    Исторически мода на трагические финалы уже возникала. После череды «гибелей» в программах начала 1990-х Международный союз конькобежцев даже запретил фигуристам полностью ложиться на лед во время выступления. Тем не менее постановщики продолжили искать символические способы показать смерть – например, через детали костюма или пантомиму.

    Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье в этом сезоне обратились к истории Винсента Ван Гога, завершив программу намеком на самоубийство художника. Американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник в «Ромео и Джульетте» заканчивают танец сценой двойного самоубийства.

    Тренеры считают, что трагические сюжеты позволяют подчеркнуть драматизм и эмоциональную глубину, а также выделиться на фоне традиционных «счастливых» программ. Некоторые спортсмены говорят и о стремлении к эскапизму: в неспокойное время зрителям предлагают сильные, контрастные эмоции.

    Газета отмечает, что пока одни видят в этом художественный поиск, другие – чрезмерную мрачность. «Но факт остается: в Милане танцы на льду стали ареной не только спортивной борьбы, но и символических «смертей», которые все чаще становятся эффектной точкой олимпийских программ», – подчеркивает WP.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие российского фигуриста Петра Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за решения организаторов сменить музыку для его выступления.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 18:02 • Новости дня
    МИД: Западные компании могут вернуться без преференций

    МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ушедшие с российского рынка западные компании смогут вернуться, но российский бизнес получит преференции и будет в приоритете в экономике страны, отметили в МИД.

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА «Новости», что западные компании, покинувшие российский рынок, могут вернуться при желании, однако преимуществ у них больше не будет.

    Он подчеркнул: «Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно».

    Биричевский пояснил, что российские компании, которые заняли определенные ниши и приносят пользу экономике и потребителям, будут получать приоритет. По его словам, те иностранные фирмы, что ушли, могут уже не вернуться так просто.

    Он уточнил, что речь идет о компаниях как из США, так и из Европы, и не будет делаться различий по странам происхождения. Предпочтение отдадут российским фирмам и бизнесу из дружественных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Он подчеркнул, что Россия готова к возвращению европейских компаний при условии сохранения приоритетов для отечественных производителей и надежных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. А премьер Михаил Мишустин перечислил западные компании, рассматривающие возможность возвращения на российский рынок.

