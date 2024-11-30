Журова высказалась о смене гражданства спортсменами

Tекст: Валерия Городецкая

Комментируя заявление министра спорта России Михаила Дегтярева о спортсменах, решивших сменить гражданство в условиях международных санкций, Журова отметила, что уважает решение каждого спортсмена, покинувшего страну, но подчеркнула важность учета индивидуальных причин, передает «Советский спорт» со ссылкой на Metaratings.ru.

«Я не могу сказать, что не уважаю всех спортсменов, которые сменили гражданство в нынешнее время. У каждого есть свои причины, каждый случай надо рассматривать индивидуально», – сказала депутат.

Журова считает, что уход лидера сборной России, которому созданы все условия для побед, можно рассматривать как предательство. Однако, если спортсмен занимал 10-15 места в России и решил сменить спортивное гражданство, то его не в чем обвинять, так как он не приносил значительных результатов для страны.

По мнению Журовой, если спортсмены не выражают негативного отношения к России после отъезда, то в этом нет ничего предосудительного. Она привела пример фигурного катания и спортивной борьбы, где много талантливых спортсменов из России не могут участвовать в мировых чемпионатах из-за высокой конкуренции. Уезжая в другие страны, они получают возможность выступать на крупных международных соревнованиях.

Ранее глава Минспорта Дегтярев заявил, что смена гражданства российскими атлетами вызывает вопросы.

Президент России Владимир Путин подчеркивал важность очищения спорта от политизации и предотвращения раскола международного спортивного сообщества.