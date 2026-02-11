Греф призвал платить госслужащим «нормальную зарплату»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Существующее финансовое положение толкает сотрудников ведомств на поиск незаконных способов обогащения, сказал Греф, передает РИА «Новости».

«Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу – у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов», – указал он.

Глава банка добавил, что государство нанимает руководителей на «нищенские условия», хотя человеческая натура неизбежно стремится к достатку. По его словам, бороться с коррупцией нужно не только страхом уголовной ответственности, но и деньгами.

В завершение финансист высказался против сохранения привилегий для работников госсектора. Он подчеркнул, что служащие являются здоровыми людьми, которым требуются не социальные льготы, а справедливая оплата труда.

Ранее Греф сообщал, что Сбербанк остановил процесс сокращения неэффективного персонала, за прошлый год из кредитной организации уволили 20% работников.