Премию им. Кеосаяна решено вручить семье погибшего охранника техникума в Анапе

Симоньян объявила о вручении премии им. Кеосаяна семье погибшего охранника техникума в Анапе

Tекст: Ольга Иванова

Семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, об этом сообщила Маргарита Симоньян, передает ТАСС. По ее словам, учреждение этой премии стало возможным благодаря вдохновляющему примеру двух воспитательниц детсада из Бугуруслана, которые ранее защитили детей от нападения.

Согласно информации, охранник колледжа стал первой жертвой нападения: он мгновенно среагировал на начавшуюся стрельбу со стороны подростка, принял удар на себя и успел вызвать полицию. Симоньян подчеркнула, что такие поступки требуют особого признания.

Премия имени Тиграна Кеосаяна была создана для поддержки семей тех, кто проявил мужество, защищая других, пояснила главред RT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, студент открыл стрельбу в одном из техникумов Анапы, в результате чего три человека получили ранения. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а один человек, охранник, погиб. Следственный комитет России задержал нападавшего в техникуме Анапы.