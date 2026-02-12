Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Дмитриев обвинил либералов на Западе в увечьях людей из-за идеологии
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя трагедию в канадской школе, связал ущерб для людей с поддержкой трансгендерной идеологии (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Западом.
Западное «сатанинское» либеральное крыло нанесло увечья многим людям, поддерживая трансгендерную идеологию, заявил Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.
Поводом для его заявления стала информация СМИ о том, что напавший на школу в канадском городе Тамблер-Ридж якобы является трансгендером.
Позднее Дмитриев уточнил, что пропаганда трансгендерности среди детей может привести к тяжелым последствиям. Также он считает, что левые партии массово распространяют идеи среди мигрантов, преступников и трансгендеров, поскольку представители этих групп чаще голосуют за «либеральные» левые силы.
В результате стрельбы в средней школе и жилом доме в городе Тамблер-Ридж в Канаде погибли десять человек.
Более 25 получили ранения различной степени тяжести. Местная полиция установила, что к стрельбе может быть причастна женщина, однако ее личность не раскрывается. Мотивы ее действий пока остаются неясными.