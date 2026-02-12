Tекст: Вера Басилая

Западное «сатанинское» либеральное крыло нанесло увечья многим людям, поддерживая трансгендерную идеологию, заявил Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Поводом для его заявления стала информация СМИ о том, что напавший на школу в канадском городе Тамблер-Ридж якобы является трансгендером.

Позднее Дмитриев уточнил, что пропаганда трансгендерности среди детей может привести к тяжелым последствиям. Также он считает, что левые партии массово распространяют идеи среди мигрантов, преступников и трансгендеров, поскольку представители этих групп чаще голосуют за «либеральные» левые силы.

В результате стрельбы в средней школе и жилом доме в городе Тамблер-Ридж в Канаде погибли десять человек.

Более 25 получили ранения различной степени тяжести. Местная полиция установила, что к стрельбе может быть причастна женщина, однако ее личность не раскрывается. Мотивы ее действий пока остаются неясными.