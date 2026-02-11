Число жертв стрельбы в канадской школе выросло до десяти человек

Tекст: Мария Иванова

В результате стрельбы в школе и жилом доме в северо-восточной части провинции Британская Колумбия погибли 10 человек, сообщает AP News.

Восемь жертв, включая предполагаемого нападавшего, были обнаружены в школе Tumbler Ridge, еще двое – в доме, который, по мнению полиции, связан с этим инцидентом.

Королевская канадская конная полиция уточнила, что в ходе стрельбы пострадали более 25 человек, из них двое получили ранения, опасные для жизни. Еще один человек скончался по пути в больницу. По словам полиции, подозреваемого нашли мертвым, его смерть, вероятно, была следствием самоубийства.

Инцидент произошел в городе Тумблер-Ридж с населением около 2,4 тыс. человек, расположенном более чем в 1 тыс. километров к северу от Ванкувера, недалеко от границы с Альбертой. Школьные перестрелки крайне редки для Канады, отмечают местные власти.

Во время атаки в обеих школах города был введен режим «блокировки и удержания». Представитель законодательного собрания региона Ларри Нойфельд сообщил, что в Тумблер-Ридж срочно направлены дополнительные силы полиции и медицинские службы.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Канады после стрельбы обнаружили шесть тел. Полиция заподозрила женщину в совершении нападения с многочисленными жертвами.