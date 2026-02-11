Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешёвого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

«Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнёрства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счёт качества и инноваций, а не за счёт искусственной защиты рынка.

Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьёзной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешёвого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

Он также поддержал идею так называемого «прагматичного федерализма» бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок, и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.