Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Алиханов сообщил о направлении техсбора на нацпроекты и развитие отраслей
Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что технологический сбор начнет пополнять бюджет с сентября, поддерживая национальные проекты и ключевые отрасли.
По его словам, введение технологического сбора в России даст новый источник дохода для бюджета, передает РИА «Новости».
Алиханов сообщил, что закон о создании института техсбора вступит в силу с сентября этого года. По его словам, дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов и поддержку развития отраслей.
«Особенно важно в этих условиях принятие закона о создании института технологического сбора. Его вступление в силу с сентября нынешнего года дает источник дополнительных доходов бюджета, которые будут направлены на реализацию нацпроектов и развитие отраслей», – подчеркнул Алиханов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти решили распространить техсбор на произведенную в России электронику.
Минпромторг определил размер техсбора в зависимости от цены продукции.
Силуанов указал на незначительное влияние техсбора на потребительское настроение.