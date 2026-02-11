Алиханов сообщил о направлении техсбора на нацпроекты и развитие отраслей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, введение технологического сбора в России даст новый источник дохода для бюджета, передает РИА «Новости».

Алиханов сообщил, что закон о создании института техсбора вступит в силу с сентября этого года. По его словам, дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов и поддержку развития отраслей.

«Особенно важно в этих условиях принятие закона о создании института технологического сбора. Его вступление в силу с сентября нынешнего года дает источник дополнительных доходов бюджета, которые будут направлены на реализацию нацпроектов и развитие отраслей», – подчеркнул Алиханов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти решили распространить техсбор на произведенную в России электронику.

Минпромторг определил размер техсбора в зависимости от цены продукции.

Силуанов указал на незначительное влияние техсбора на потребительское настроение.