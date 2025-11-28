Минпромторг определил размер техсбора по цене продукции

Tекст: Алексей Дегтярев

Механизм взимания технологического сбора сейчас разрабатывается и окончательно будет утвержден правительством, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Новый порядок закрепят на уровне подзаконного акта.

«Размеры сбора будут определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, но в любом случае не превысят 5 тыс. рублей за единицу», – уточнили в ведомстве.

До этого «Ведомости» приводили возможные тарифы сбора – 750 рублей за смартфон и 1,5 тыс. рублей за ноутбук. Однако отмечалось, что эти значения еще обсуждаются и могут быть изменены.

По сведениям Минпромторга, технологический сбор предназначен для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности, а полученные средства направят на государственные программы поддержки отрасли.

Напомним, Минпромторг заявил о поэтапном вводе технологического сбора на технику и электронику. В Госдуме отметили, что этот сбор призван стимулировать развитие отечественного производства.