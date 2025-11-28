28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
Минпромторг определил размер техсбора по цене продукции
Размер технологического сбора собираются определять в зависимости от стоимости каждой единицы продукции, заявили в Министерстве промышленности и торговли.
Механизм взимания технологического сбора сейчас разрабатывается и окончательно будет утвержден правительством, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Новый порядок закрепят на уровне подзаконного акта.
«Размеры сбора будут определяться ценой единицы продукции, а не ее типом, но в любом случае не превысят 5 тыс. рублей за единицу», – уточнили в ведомстве.
До этого «Ведомости» приводили возможные тарифы сбора – 750 рублей за смартфон и 1,5 тыс. рублей за ноутбук. Однако отмечалось, что эти значения еще обсуждаются и могут быть изменены.
По сведениям Минпромторга, технологический сбор предназначен для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности, а полученные средства направят на государственные программы поддержки отрасли.
Напомним, Минпромторг заявил о поэтапном вводе технологического сбора на технику и электронику. В Госдуме отметили, что этот сбор призван стимулировать развитие отечественного производства.