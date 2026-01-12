Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Tекст: Елизавета Шишкова

Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот, на котором указано, что он исполняет обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, передает «Ведомости».

На изображении также присутствует его фотография и краткая биография, в которой закреплены обе должности – президента США и главы Венесуэлы.

На ваш взгляд На какую следующую страну нападут США? Дания (Гренландия)

Иран

Колумбия

Куба

Мексика

Другая (указать в комментариях)

США ни на кого не нападут

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность Венесуэлы будут обеспечивать Соединенные Штаты, а не военные с Кубы. Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу после успешного диалога и освобождения политзаключенных.

При этом Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться дольше одного года.