Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп разместил в TruthSocial изображение, где он указан как исполняющий обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.
Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот, на котором указано, что он исполняет обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, передает «Ведомости».
На изображении также присутствует его фотография и краткая биография, в которой закреплены обе должности – президента США и главы Венесуэлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что безопасность Венесуэлы будут обеспечивать Соединенные Штаты, а не военные с Кубы. Дональд Трамп сообщил об отмене второй волны атак на Венесуэлу после успешного диалога и освобождения политзаключенных.
При этом Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться дольше одного года.