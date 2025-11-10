Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Минпромторг сообщил о поэтапном вводе технологического сбора
Переход на новый технологический сбор в России пройдет не сразу, чтобы бизнесу было проще приспособиться к изменению, сообщили в Минпромторге.
Введение технологического сбора для российского бизнеса пройдет поэтапно, передает РИА «Новости». В Минпромторге отметили, что такой подход необходим для комфортной адаптации участников рынка и отработки всех нюансов администрирования со стороны государства.
В министерстве заявили: «Введение сбора будет происходить поэтапно, что позволит бизнесу адаптироваться, а государству – отладить механизм». О точных сроках и деталях расчетов вводимого технологического сбора в сообщении Минпромторга не сказано.
Такой порядок позволит снизить нагрузку на предпринимателей и упростить контроль выполнения новых требований на начальном этапе работы сбора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, решение о введении технологического сбора на электронную продукцию обсуждают из-за того, что российским компаниям сложно конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.