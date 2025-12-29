  • Новость часаПолитолог: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Прямка и протыпрямка против здравого смысла

    Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    29 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Шарнауд возглавит газету «Вечерняя Москва» с Нового года

    Александр Шарнауд возглавит газету «Вечерняя Москва» с 1 января 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Валентинович Шарнауд Шарнауд сменит Александра Куприянова в должности главного редактора столичной газеты, вступив в новую роль с начала года.

    Газету «Вечерняя Москва» с 1 января 2026 года возглавит Александр Валентинович Шарнауд Шарнауд, сообщает сайте Вечерней Москвы. Он работает в редакции с осени 2011 года, был первым заместителем главного редактора, а последние месяцы исполнял обязанности главреда после смерти Александра Куприянова в октябре 2025 года.

    Генеральный директор холдинга Георгий Рудницкий заявил: «Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы он зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров и обладает всеми качествами современного руководителя. Желаем ему плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие всех наших проектов. Качество журналистики и доверие читателей – это основные принципы нашей газеты».

    Александр Шарнауд родился в 1970 году, получил образование в МГУ и Национальном автономном университете Мехико, с начала карьеры работал в ряде ведущих газет Москвы, занимал руководящие должности в изданиях «Куранты», «Жизнь», «ДЕНЬ из жизни нашего города», «Столичная вечерняя газета», «Родная газета», «СПИД-Инфо». С 2011 года входит в команду «Вечерней Москвы».

    Шарнауд – лауреат множества отраслевых наград, в их числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», премия Мэра Москвы в области журналистики, премия «Медиа-менеджер России», благодарность президента России и почетная грамота Союза журналистов России.

    «Вечерняя Москва» – крупнейший медиахолдинг столицы, входит в топ-15 самых цитируемых изданий города с аудиторией более 3 млн человек и недельным тиражом более 1,3 млн экземпляров. В его портфеле находятся издания для разных целевых групп, мультимедийный портал vm.ru, телевизионные и специальные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с Александром Куприяновым прошла на Троекуровском кладбище в столице.

    Александр Куприянов возглавлял газету «Вечерняя Москва» с 2011 года и скончался на 75-м году жизни из-за обширного инфаркта. Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» и заслуженный работник культуры России Александр Куприянов умер на 75-м году жизни.

    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    27 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Бастрыкин потребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на стройке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад после смерти рабочего на строительном объекте столицы на фоне спора из-за зарплаты, сообщили в Следственном комитете России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании убийства на одной из строек Москвы, следует из сообщения в Telegram-канале СК России. По предварительной информации, преступление произошло после конфликта рабочих из-за невыплаченной зарплаты.

    По данным из социальных сетей, на строительном объекте между приезжими рабочими вспыхнул конфликт, который перерос в драку с применением колото-режущих предметов.

    В результате столкновения погиб один человек. Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ, предполагающей ответственность за убийство.

    В жилом комплексе «Прокшино» на территории Коммунарки произошла массовая драка с участием около 20 человек, которые использовали палки и лопаты.

    Полиция в Петербурге задержала пятерых мигрантов после поножовщины.

    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    28 декабря 2025, 14:30 • Новости дня
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    Аэропорты Москвы полностью восстановили график рейсов после ограничений
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские аэропорты полностью перешли к штатному графику работы после того, как были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников и сильного снегопада.

    Информацию о восстановлении нормального режима подтвердили в справочных службах всех столичных аэропортов, передает ТАСС.

    «Работаем в штатном режиме, рейсы принимаются и отправляются по графику», – отметила представитель справочной службы аэрогавани Внуково. В Домодедово, Жуковском и Шереметьево также подтвердили, что функционируют как обычно и никаких задержек, связанных с недавними событиями, сейчас нет.

    По данным онлайн-табло аэропортов, среднее время ожидания прилета и вылета составляет менее 30 минут.

    Напомним, в субботу во Внуково и Шереметьево вводились ограничения на полеты, которые были полностью сняты около полуночи. За время действия временных ограничений более 270 рейсов подверглись задержкам на прилет и вылет.

    В аэропорту Самары отменили шесть рейсов после субботних ограничений в Москве.

    27 декабря 2025, 17:21 • Новости дня
    Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО сбили новую группу из трех летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО отразили атаку новой группы из трех беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силами ПВО на подлёте к Москве были сбиты три новых беспилотника, сообщил в Telegram-канале Собянин.

    По словам мэра Москвы, очередная атака была успешно отражена, а на местах обнаружения обломков работа активно ведётся сотрудниками экстренных служб.

    Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    27 декабря 2025, 18:49 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи уничтоженных вражеских БПЛА, таким образом всего уничтожено за день 19 дронов, летевших на Москву.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами воздушно-космической обороны.

    До этого он сообщил о двух беспилотниках, атакующих Москву, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Специалисты экстренных служб оперативно работают на местах падения обломков БПЛА. Таким образом за сутки было уничтожено 19 БПЛА.

    Ранее силы ПВО уничтожили 12-й за сутки летевший на Москву беспилотник.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников за один день. В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на вылеты и посадки.

    До этого силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении новой группы из трех беспилотников.

    27 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    Введены временные ограничения в Шереметьево и во Внуково

    Росавиация ввела временные ограничения в Шереметьево и во Внуково

    Tекст: Вера Басилая

    Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Шереметьево и Внуково, для обеспечения безопасности, часть рейсов отправляется по согласованию с властями, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе Шереметьево введены по согласованию с профильными органами, следует из сообщения в Telegram-канале Кореняко.

    Представитель Росавиации пояснил, что аэропорт принимает и отправляет рейсы только при согласовании с властями. Возможны корректировки расписания части рейсов, чтобы обеспечить безопасность полетов.

    В аэропорту Внуково также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

    Ранее в аэропорту Калуги приостановлен прием и выпуск воздушных судов из-за ужесточения мер по обеспечению безопасности полетов.

    Силы ПВО ранее уничтожили три беспилотника, летевших на Москву.

    Позже силы ПВО сбили еще три беспилотника, также направлявшихся в сторону Москвы.

    На окраине Калуги силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

    26 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД

    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД с 2 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в самые загруженные часы с 2 января станут на три рубля дороже, оставаясь бесплатными большую часть времени, отметили в мэрии.

    Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

    В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

    Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.

    26 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Названы дата и место похорон Веры Алентовой

    Алентову похоронят 29 декабря рядом с супругом на Новодевичьем кладбище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дата прощания с народной артисткой Веры Алентовой назначена на 29 декабря, церемония пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ее окружении.

    Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в Театре имени Пушкина, позднее руководила мастерской во ВГИКе.

    Наибольшую известность Алентова получила благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Среди других заметных работ – «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Звание народной артистки России она получила в 1992 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

    На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.


    26 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку по факту ацетона в Aloe Vera

    Роспотребнадзор приостановил продажу Aloe Vera в «Магните» из-за найденного ацетона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эпидемиологическое расследование инициировано Роспотребнадзором после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве.

    Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

    Работники одного из магазинов нашли техническую жидкость в четырех бутылках напитка. После публикации информации в Telegram-канале Mash было выдано предписание о немедленной приостановке реализации всей партии этого напитка.

    «В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования», – заявили в Роспотребнадзоре. Компания-ретейлер сняла продукцию с продажи и пообещала провести внеплановую проверку.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что для предотвращения оборота потенциально опасного напитка в розничных магазинах реализованы срочные меры с использованием системы маркировки «Честный знак». Юридическому лицу сети «Магнит» выдано предписание о приостановке продаж партии напитка Aloe Vera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный Роспотребнадзор заинтересовался данными о содержании метанола в стеклоомывающих жидкостях, купленных в Москве и Подмосковье.

    До этого ведомство сообщило о госпитализации нескольких участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве с симптомами пищевого отравления.

    А в ноябре Роспотребнадзор по Москве установил перечень продуктов, которые могли привести к пищевому отравлению и заражению ботулизмом шести жителей столицы.

    27 декабря 2025, 19:21 • Новости дня
    Уничтожены более 20 БПЛА, летевших на Москву

    Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА, летевших на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два беспилотника были сбиты при попытке атаковать Москву, всего на подлете к городу уничтожены более 20 БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram-канале, что группа из двух БПЛА была уничтожена на подлете к Москве.

    Мэр Москвы отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО уничтожили 19 по счету беспилотник, летевший на Москву.

    В аэропортах Шереметьево и Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

    27 декабря 2025, 18:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 12-й летевший на Москву БПЛА
    Силы ПВО уничтожили 12-й летевший на Москву БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, таким образом уничтожив двенадцатый дрон, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил в Telegram-канале Собянин. Таким образом были уничтожены 12 беспилотников, летевшие на Москву.

    На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, чтобы устранить возможные последствия инцидента.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников, направлявшихся к столице за сутки.

    В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на работу.

    Силы ПВО ранее сбили три беспилотника, летевшие на Москву.

    Позже Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов силами ПВО.

    27 декабря 2025, 11:13 • Новости дня
    В Москве сообщили о закрытии Красной площади на Новый год

    ГУ МВД по Москве: Красная площадь будет закрыта для посещения на Новый год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новогоднюю ночь Красная площадь будет закрыта для посещения, работать продолжит только ГУМ-каток, сообщили в полиции Москвы.

    Красная площадь в центре российской столицы будет недоступна для посещения с 18:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года до 10:00 1 января 2026 года, сообщает ГУ МВД по Москве. 

    По информации ГУ МВД, несмотря на ограничение доступа к Красной площади, ГУМ-каток на площади работает согласно своему регулярному расписанию. Другие подробности временных ограничений не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вышла новогодняя серия мультфильма «Простоквашино» с участием президента Владимира Путина. По сюжету Кот Матроскин и другие персонажи спорят о том, записывает ли глава государства новогоднее обращение в прямом эфире, и для выяснения отправляются именно на Красную площадь.

    Ранее Красная площадь заняла пятое место в рейтинге символов России в соцсетях. Она уступила медведю, флагу страны, озеру Байкал и березе.

    27 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву три БПЛА
    Силы ПВО уничтожили летевшие на Москву три БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

    На местах падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб.

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Ярославль.

    Российские средства ПВО уничтожили ночью семь дронов ВСУ над Краснодарским краем и Адыгеей.

    27 декабря 2025, 13:28 • Новости дня
    СК начал проверку после ожога ребенка от напитка в Москве

    СК начал проверку после ожога ребенка от напитка, купленного в магазине в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице изучают обстоятельства инцидента с ожогом гортани у ребенка после употребления безалкогольного напитка, который якобы содержал неизвестное химическое вещество, сообщили в СК России.

    Следственный комитет организовал проверку после того, как в социальных сетях появилась информация о получении ребенком ожога гортани из-за напитка, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным сведениям, в одном из московских магазинов сети «Магнит» обнаружена партия безалкогольного напитка с неизвестным химическим веществом.

    Ведомство уточняет, что ребенок попробовал напиток и получил ожог гортани. По факту инцидента проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России, а именно оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Денису Беляеву, держать его в курсе хода проверки и всех установленных обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор также начал проверку после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве. Позже ведомство выдало предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи.

    В сети «Магнит» пообещали удалить напиток Aloe Vera из продажи в течение нескольких часов после обнаружения опасности.

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

