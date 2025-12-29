Шарнауд возглавит газету «Вечерняя Москва» с Нового года

Александр Шарнауд возглавит газету «Вечерняя Москва» с 1 января 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

Газету «Вечерняя Москва» с 1 января 2026 года возглавит Александр Валентинович Шарнауд Шарнауд, сообщает сайте Вечерней Москвы. Он работает в редакции с осени 2011 года, был первым заместителем главного редактора, а последние месяцы исполнял обязанности главреда после смерти Александра Куприянова в октябре 2025 года.

Генеральный директор холдинга Георгий Рудницкий заявил: «Мы рады, что редакцию газеты возглавит Александр Шарнауд. За годы работы он зарекомендовал себя как профессионал своего дела, он один из самых опытных медиаменеджеров и обладает всеми качествами современного руководителя. Желаем ему плодотворной работы, ориентированной на рост и развитие всех наших проектов. Качество журналистики и доверие читателей – это основные принципы нашей газеты».

Александр Шарнауд родился в 1970 году, получил образование в МГУ и Национальном автономном университете Мехико, с начала карьеры работал в ряде ведущих газет Москвы, занимал руководящие должности в изданиях «Куранты», «Жизнь», «ДЕНЬ из жизни нашего города», «Столичная вечерняя газета», «Родная газета», «СПИД-Инфо». С 2011 года входит в команду «Вечерней Москвы».

Шарнауд – лауреат множества отраслевых наград, в их числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», премия Мэра Москвы в области журналистики, премия «Медиа-менеджер России», благодарность президента России и почетная грамота Союза журналистов России.

«Вечерняя Москва» – крупнейший медиахолдинг столицы, входит в топ-15 самых цитируемых изданий города с аудиторией более 3 млн человек и недельным тиражом более 1,3 млн экземпляров. В его портфеле находятся издания для разных целевых групп, мультимедийный портал vm.ru, телевизионные и специальные проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с Александром Куприяновым прошла на Троекуровском кладбище в столице.

Александр Куприянов возглавлял газету «Вечерняя Москва» с 2011 года и скончался на 75-м году жизни из-за обширного инфаркта. Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» и заслуженный работник культуры России Александр Куприянов умер на 75-м году жизни.

