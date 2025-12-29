Прокуратура Москвы утвердила обвинение против историка Эйдельман

Tекст: Валерия Городецкая

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман заочно выдвинуто обвинение по двум эпизодам статьи «Реабилитация нацизма», а также по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», передает ТАСС.

«В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. »д« ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)», – сообщили в ведомстве.

В июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В январе 2025 года в отношении нее завели новое дело о реабилитации нацизма.

В декабре прошлого года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах.

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Эйдельман по статусу иноагента.