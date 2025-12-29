Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.8 комментариев
Прокуратура Москвы утвердила обвинение против историка Эйдельман
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу в отношении историка Тамары Эйдельман*, признанной в России иноагентом.
По данным пресс-службы столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман заочно выдвинуто обвинение по двум эпизодам статьи «Реабилитация нацизма», а также по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России», передает ТАСС.
«В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. »д« ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации)», – сообщили в ведомстве.
В июне 2024 года против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В январе 2025 года в отношении нее завели новое дело о реабилитации нацизма.
В декабре прошлого года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах.
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Эйдельман по статусу иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом