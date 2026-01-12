В Одесской области после взрывов повреждены объекты энергетики

Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.2 комментария
Энергетические объекты в Одесской области выведены из строя после взрывов
Энергетические объекты Одесской области получили повреждения после серии взрывов, в результате отключилось электричество в ряде населенных пунктов и одном из микрорайонов Одессы, сообщил глава администрации региона Олег Кипер.
О повреждении энергетических объектов в Одесской области после ночных взрывов сообщил глава администрации региона Олег Кипер, передает ТАСС.
В результате происшествия часть населенных пунктов и один из микрорайонов Одессы были обесточены. В ночь на понедельник в ряде районов области неоднократно объявлялась воздушная тревога.
Кипер отметил, что последствия повреждений устраняются, однако точные сроки восстановления электроснабжения пока не называются.
Ранее в результате серии взрывов на территории морского порта в Одесском районе повреждена портовая инфраструктура.
Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины с применением высокоточного оружия и комплекса «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.
Часть левого берега Киева осталась без электроснабжения, что вызвало перебои в работе метро и электротранспорта и потребовало введения аварийных графиков.