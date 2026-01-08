Орбан назвал ужасающим запрос Украины на 800 млрд долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запрос Киева на выделение странами Запада 800 млрд долларов в течение 10 лет вызывает у него ужас, передает ТАСС. По словам Орбана, эта сумма эквивалентна выплатам пенсий в Венгрии за 40 лет или семейных пособий за 60 лет. «Это те 800 млрд долларов, которые украинский премьер-министр хочет получить от Брюсселя. А Брюссель – от нас», – написал Орбан в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской).

Глава венгерского правительства также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в этой инициативе, согласованной Киевом и Брюсселем. Он прокомментировал заявление вице-премьера Украины Тараса Качки, который сообщил о договоренности с ЕС по финансовой поддержке Киева в размере 800 млрд долларов в течение 10 лет. Эти средства украинские власти включили в так называемый мирный план, представленный на переговорах в США 24 декабря.

Орбан добавил, что 7 января министр по делам ЕС Янош Бока представил на заседании правительства доклад о том, как планируется распределять эти средства. По словам премьера, реализация инициативы приведет к отмене в Венгрии 13-й и 14-й пенсий, семейных пособий и введению прогрессивного подоходного налога. Орбан подчеркнул, что венгерские налогоплательщики не должны платить за коммунальные услуги на Украине, отметив: «Мы, венгры, этого не хотим».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

В 2025 году Украина получила рекордную западную помощь на сумму более 45 млрд долларов.