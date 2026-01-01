В Одесской области после взрывов повреждена портовая инфраструктура

Tекст: Денис Тельманов

Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области, передает ТАСС.

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что были повреждены объекты в Одесском и Измаильском портах. По его словам, работы по ликвидации последствий начаты оперативно.

В ночь на четверг в регионе был введен режим воздушной тревоги. Местные СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в Одессе. Дополнительные подробности о характере и степени ущерба пока не приводятся.

Граждане региона были предупреждены о возможных перебоях в работе портовой инфраструктуры. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве аварийные отключения света продолжаются пятые сутки, особенно на левом берегу города.

Ранее после ночных взрывов часть Одессы осталась без электричества, у некоторых жителей пропали вода и тепло из-за аварии на сетях.