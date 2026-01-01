Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
В Одесской области после взрывов повреждена портовая инфраструктура
Портовая инфраструктура в Одесской области оказалась частично разрушена, в числе поврежденных – объекты двух крупнейших региональных портов.
Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области, передает ТАСС.
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что были повреждены объекты в Одесском и Измаильском портах. По его словам, работы по ликвидации последствий начаты оперативно.
В ночь на четверг в регионе был введен режим воздушной тревоги. Местные СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем в Одессе. Дополнительные подробности о характере и степени ущерба пока не приводятся.
Граждане региона были предупреждены о возможных перебоях в работе портовой инфраструктуры. Власти призвали жителей соблюдать меры безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве аварийные отключения света продолжаются пятые сутки, особенно на левом берегу города.
Ранее после ночных взрывов часть Одессы осталась без электричества, у некоторых жителей пропали вода и тепло из-за аварии на сетях.