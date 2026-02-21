Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

«Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.



