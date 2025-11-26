Силуанов заявил о незначительном влиянии техсбора на потребительское настроение

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, введение технологического сбора серьезно не повлияет на потребительское настроение, передает ТАСС.

Силуанов отметил: «Мы считаем, что 5 тыс. руб. это максимальная ставка. Естественно, что эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие. В целом, ставка предполагается будет значительно ниже максимальной. Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета».

Силуанов также подчеркнул, что новый сбор позволит сформировать устойчивый источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники. Он сообщил, что развитию этих направлений посвящены отдельные государственные программы, и правительство уже приняло необходимые решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг объявил о поэтапном вводе технологического сбора на технику и электронику.

В Госдуме разъяснили планы по введению этого сбора для стимулирования развития отечественного производства.