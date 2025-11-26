Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Силуанов заявил о незначительном влиянии техсбора на потребительское настроение
Введение технологического сбора серьезно не повлияет на потребительское настроение, но создаст хороший задел для решения задач технологического суверенитета, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Совета Федерации.
По ее словам, введение технологического сбора серьезно не повлияет на потребительское настроение, передает ТАСС.
Силуанов отметил: «Мы считаем, что 5 тыс. руб. это максимальная ставка. Естественно, что эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие. В целом, ставка предполагается будет значительно ниже максимальной. Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета».
Силуанов также подчеркнул, что новый сбор позволит сформировать устойчивый источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники. Он сообщил, что развитию этих направлений посвящены отдельные государственные программы, и правительство уже приняло необходимые решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг объявил о поэтапном вводе технологического сбора на технику и электронику.
В Госдуме разъяснили планы по введению этого сбора для стимулирования развития отечественного производства.