Крупный пожар на складе в подмосковном Протвино достиг площади в 10 тыс. кв. м

Tекст: Катерина Туманова

«Здание двухэтажное складское размером 120х60 м, кровля железобетонная. Горение внутри склада на площади 500 кв. м. Горят паллеты с упакованной сантехникой», – уточнили в ведомстве исходную информацию.

За время тушения огонь разрастался. Как сообщали пожарные, тушению и быстрому распространению огня способствовала «высокая пожарная нагрузка внутри здания.

«По уточненной информации, площадь пожара в Протвино составляет 10 тыс. «квадратов». Из здания огнеборцы эвакуировали 20 газовых баллонов. Внутри склада находятся паллеты с сантехникой», – сообщили в управлении МЧС по региону в канале Max.

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

